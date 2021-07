റമീസും സരിത്തും സെല്ലിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു

കൊച്ചി∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ കോഫെപോസ (കള്ളക്കടത്ത് തടയൽ നിയമം) തടവുകാരായ പി.എസ്.സരിത്തും കെ.ടി.റമീസും ഈ മാസം 5നു രാത്രി 10 മണിക്കു ശേഷം സെല്ലിനുള്ളിൽ ലഹരി പദാർഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ജയിൽ ഡിജിപി ഋഷിരാജ് സിങ് സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. റമീസ് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുന്നുണ്ടോയെന്നു നിരീക്ഷിക്കാൻ പി.എസ്.സരിത്ത് സെല്ലിന്റെ വാതിലിനു സമീപം മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതു നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഡിജിപി ബോധിപ്പിച്ചു. തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 2 ചെറിയ കത്രികകൾ, ബീഡി, ലൈറ്റർ എന്നിവ സെല്ലിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തി.

ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു തട്ടിക്കയറുന്നതും അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുന്നതും പ്രതികളുടെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമാണെന്നും ഡിജിപി ബോധിപ്പിച്ചു. പ്രതികളുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കോടതികളിലും അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യാജപരാതി നൽകിയും മാധ്യമങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതികൾ സമ്മർദത്തിലാകുന്നതായും ‍ഡിജിപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ പറയാൻ ജയിൽ അധികാരികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതി 19നു സരിത്തിന്റെ മൊഴി നേരിട്ടു രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതേ പരാതിയിൽ സരിത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ എൻഐഎ കോടതി കേസിൽ 16 നു വാദം കേൾക്കും. പരാതിയിൽ കോടതി ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യമിടഞ്ഞത് ജയിലിലെ ഫോൺവിളിയെച്ചൊല്ലി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മറ്റു തടവുകാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ മാത്രം പുറത്തേക്കു ഫോൺ ചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ളപ്പോൾ പി.എസ്.സരിത്തും കെ.ടി.റമീസും ഉൾപ്പെടെ കോഫെപോസ തടവുകാരുടെ ഫോൺ വിളി ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ. ഫോൺവിളിയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണു പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ അധികൃതരുമായി സ്വർണക്കടത്ത് പ്രതികൾ ആദ്യമിടഞ്ഞത്. അനുവദിക്കാതിരുന്നതോടെ കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെട്ട് അനുകൂല വിധി നേടി. ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത അകലത്തിൽ വേണം ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണമെന്ന വിധിയും സമ്പാദിച്ചു.

മുൻകൂട്ടി നൽകുന്ന മൂന്നു നമ്പറുകളിലേക്കു മാസം 250 രൂപയ്ക്കു ഫോൺ വിളിക്കാനാണു ജയിലിൽ തടവുകാർക്ക് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. കോഫെപോസ തടവുകാർക്കു ഫോൺവിളി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ജയിലിൽ സന്ദർശകർക്കു നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ ഇളവുണ്ടായി. കോഫെപോസ തടവുകാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും മാസം 450 രൂപയ്ക്കു വിളിക്കാമെന്നായി. പ്രത്യേക മുറിയി‍ൽ, ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം വിളി അനുവദിക്കും. കൂടുതൽ വിളികൾ അനുവദിക്കണമെന്നും സംസാരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേൾക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സരിത്തും റമീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോഫെപോസ തടവുകാർ അധികൃതരുമായി ഉടക്കി. തുടർന്നു കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇവർ ഉൾപ്പെടെ ഇതേ കേസിലെ 7 കോഫെപോസ തടവുകാർക്കാണ് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വിളിക്കാൻ കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചത്.

പാഴ്സലിനെച്ചൊല്ലി ജയിൽ അധികൃതരുമായുള്ള തർക്കമുണ്ടായത് ഇതിനു ശേഷമാണ്. പുറമേനിന്നുള്ള ഒന്നും തടവുകാർക്കു നൽകരുതെന്നാണു ജയിൽ ചട്ടം. 1200 രൂപയ്ക്കു വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ജയിലിലെ കന്റീൻ വഴി വാങ്ങാം. ഇതിനുള്ള തുക മണിയോർഡറായി അയച്ചുകൊടുക്കാം. ജൂലൈ മൂന്നിനു റമീസിനു വന്ന പാഴ്സൽ പിടിച്ചുവച്ചതും ഇക്കാരണത്താലാണ്. രണ്ടു ലുങ്കിയും ഒരു തോർത്തും ഷവർ ജെൽ ഉൾപ്പെടെ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളുമായിരുന്നു പൊതിയിൽ. വസ്ത്രമില്ലെന്നു പരാതി പറഞ്ഞതിനാൽ ലുങ്കിയും തോർത്തും റമീസിനു നൽകി. മറ്റുള്ളവ തിരിച്ചയയ്ക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണു ബഹളമുണ്ടാക്കിയത്. റമീസ് പുക വലിക്കുന്നതായി നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം സെല്ലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ടു കത്രിക, ഒരു ബീഡി, ലൈറ്റർ എന്നിവ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇവ സെല്ലിലെ നിരോധിത വസ്തുക്കളാണ്.

ജയിലിൽ ഉപദ്രവവും ഭീഷണിയുമുണ്ടെന്നു സരിത് കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെട്ടതിനാൽ ഇതിനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകരുതെന്ന നിർദേശം ജയിൽ മേധാവി പൂജപ്പുര സൂപ്രണ്ടിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിരീക്ഷണത്തിനു ദക്ഷിണമേഖലാ ഡിഐജിയോടും നിർദേശിച്ചു.

ഐജി അശോക് യാദവ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെത്തി

കൊണ്ടോട്ടി ∙ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഐജി അശോക് യാദവ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെത്തി. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എസ്.സുജിത് ദാസ്, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കൊണ്ടോട്ടി ഡിവൈഎസ്പി കെ.അഷ്റഫ് എന്നിവരുമായി ഡിവൈഎസ്പിയുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി.

ജൂൺ 21ന് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കസ്റ്റംസും പൊലീസും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നു കരിപ്പൂരി‍ലെത്തിയ സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചാണു പൊലീസിന്റെ പ്രധാന അന്വേഷണം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ജില്ലകളിലെ 18 പേർ ഇതുവരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. 7 വാഹനങ്ങളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

