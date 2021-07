ഇന്നും നാളെയും 3.75 ലക്ഷം പേർക്ക് പരിശോധന

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നും നാളെയും 3.75 ലക്ഷം പേരെ കൂട്ടപ്പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കും. ഇന്ന് 1.25 ലക്ഷം പേരെയും നാളെ 2.5 ലക്ഷം പേരെയുമാണു പരിശോധിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി വൈറസ് വ്യാപനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിലുമാണു പരിശോധന. ഫലം വിശകലനം നടത്തി കോവിഡ് പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു.

പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകുന്നവർ: ഇൻഫ്ലുവൻസ ലക്ഷണമുള്ള എല്ലാവരും, ഗുരുതര ശ്വാസകോശ അണുബാധയുള്ളവർ, കോവിഡ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിലും പ്രമേഹം, രക്താതിമർദം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, ജനക്കൂട്ടവുമായി ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന 45 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ളവർ, വാക്സീൻ എടുക്കാത്ത 45 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ, കോവിഡ് ബാധിതരുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവർ, ഒപിയിലെ രോഗികൾ, കോവിഡ് ഇതര രോഗങ്ങൾക്കു ചികിത്സ തേടുന്നവർ.

English Summary: 3.75 lakh people will be tested for covid