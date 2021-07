കടകൾ രാത്രി 8 വരെ തുറക്കാം; നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ തലത്തിൽ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കു നിർദേശം നൽകി. എ,ബി,സി വിഭാഗങ്ങളിൽ കടകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും രാത്രി 8 വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. ബാങ്കുകളിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ 5 ദിവസവും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്താം. ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകൾക്കു തുറക്കാവുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉയർത്തും. ഇതേസമയം, ഈ ഇളവുകൾ കൊണ്ടു കാര്യമില്ലെന്നും ഒരു മണിക്കൂർ നീട്ടിയതു കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല പ്രശ്നങ്ങളെന്നും വ്യാപാരി സംഘടനകൾ പ്രതികരിച്ചു.

വ്യാപാരികൾ കോടതിയിലേക്ക്

കോഴിക്കോട് ∙ ലോക്ഡൗൺ മൂലം ജീവിതോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ വ്യാപാരികൾ ആലോചിക്കുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവർക്ക് ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ നിയമ പ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നാണു സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതേ നിയമത്തിൽ ജീവിതോപാധി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ധനസഹായം നൽകണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ നിയമപ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

മനസ്സിലാക്കി കളിച്ചാൽ മതി: മുഖ്യമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കടകൾ തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു വ്യാപാരികൾ കോഴിക്കോട്ടു നടത്തുന്ന സമരത്തെ നേരിടേണ്ട രീതിയിൽ സർക്കാർ നേരിടുമെന്നും അതു മനസ്സിലാക്കി കളിച്ചാൽ മതിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. വ്യാപാരികളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ, അവരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എന്തു സംഭവിച്ചാലും കട തുറക്കും: വ്യാപാരികൾ

കോഴിക്കോട് ∙ എന്തു സംഭവിച്ചാലും നാളെ മുതൽ കടകൾ തുറക്കുമെന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി. വ്യാപാരികളെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും തെറ്റിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് ടി.നസിറുദ്ദീൻ, സെക്രട്ടറി കെ.സേതുമാധവൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

കടകൾ എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കണം: ഐഎംഎ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അശാസ്ത്രീയ നിലപാടുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ഐഎംഎ) ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആളുകളുടെ തിരക്കു വർധിപ്പിച്ച് രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. കൂട്ടംചേരൽ കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ച് വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും ഓഫിസുകളും എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കണം. ലോക്ഡൗൺ നയം ശാസ്ത്രീയമായി പുനരാവിഷ്‌കരിക്കണം. കോവിഡ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആസൂത്രണവും നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് വേണ്ടതെന്നും ഐഎംഎ നിർദേശിച്ചു.

Englsih Summary: More relaxations in Lockdown in Kerala