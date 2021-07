ബിരുദത്തിന് സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ ബോണ്ട് വേണം: ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദ്യാർഥികൾക്കു സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നു ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിന്, സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന ബോണ്ട് നിർബന്ധമാക്കാനും അതു ലംഘിച്ചാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാനുമുള്ള നിർദേശം ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുന്നോട്ടു വച്ചു. ഈ നിർദേശം വൈസ് ചാൻസലർമാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെയും സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ ഉപവാസത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: ആർ.എസ്. ഗോപൻ

സ്ത്രീധനത്തിനെതിരായും സ്ത്രീ സുരക്ഷിത കേരളത്തിനു വേണ്ടിയും നടത്തിയ ഉപവാസത്തിന്റെ സമാപന യോഗത്തിലാണു ഗവർണർ ഈ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഉപവാസത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണരുത്. തന്റെ തീരുമാനത്തോടു വളരെ ക്രിയാത്മകമായാണു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala Governor Arif Mohammed Khan joins a campaign against the practice of dowry