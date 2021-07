സ്ത്രീകൾക്കു സുരക്ഷയുള്ള കേരളത്തിനായി ഗവർണർ ഉപവസിക്കുന്നു; ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്ത്രീ സുരക്ഷിത കേരളത്തിനു വേണ്ടിയും സ്ത്രീധനത്തിന് എതിരായും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇന്ന് ഉപവസിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തലവനായ ഗവർണർ ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഉപവസിക്കുന്നത് അസാധാരണ നടപടിയാണ്.

ഭരണത്തലവനായ ഗവർണർ, സ്ത്രീ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉപവാസം നടത്തുന്നത് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കു സുരക്ഷിതത്വമില്ലെന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഇടയാക്കാം. സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച എന്ന നിലയിൽ ഇതു വിമർശനങ്ങൾക്കു വഴിതെളിക്കാം. സ്ത്രീധന പീഡനത്തെ തുടർന്നു മരിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശിനി വിസ്മയയുടെ വീട് ഗവർണർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

രാവിലെ മുതൽ രാജ്ഭവനിൽ ഉപവസിക്കുന്ന ഗവർണർ കേരള ഗാന്ധിസ്മാരക നിധിയുടെയും ഗാന്ധിയൻ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തൈക്കാട് ഗാന്ധിഭവനിൽ നടത്തുന്ന ഉപവാസ, പ്രാർഥനാ യജ്ഞത്തി‍ൽ വൈകിട്ടു 4.30 മുതൽ പങ്കെടുക്കും. ആറിനാണ് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കുക. സ്ത്രീധനം, സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അക്രമങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായും സ്ത്രീ സുരക്ഷിത കേരളം ലക്ഷ്യമാക്കിയുമാണ് ഉപവാസമെന്നു രാജ്ഭവൻ അറിയിച്ചു. സ്ത്രീധനത്തിനെതിരായ വിഡിയോ, ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങളും ഇന്നലെ ഗവർണർ നൽകി. പാറശാല മുതൽ മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള ഗാന്ധിയൻ സംഘടനകൾ ഇന്നു രാവിലെ 8 മുതലാണ് ഉപവാസം നടത്തുന്നത്.

English Summary: Kerala Governor Arif Mohammad Khan will fasting to stop violence against women