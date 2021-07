അനുമതി കാത്തു മടുത്തു; 7 സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്

കൊച്ചി ∙ ചലച്ചിത്ര മേഖല ആവർത്തിച്ച് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടും കേരളത്തിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു പോലും ചലച്ചിത്ര ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതിയില്ല; 7 പുതിയ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്. മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി പൃഥ്വിരാജ്‌ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ‘ബ്രോ ഡാഡി’ ഉൾപ്പെടെയാണു തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ ചിത്രം ഇന്നു തെലങ്കാനയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും.

കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, സണ്ണി വെയ്ൻ തുടങ്ങിയവർ നായകരാകുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ്. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ സാഹചര്യം അനുകൂലമായാൽ ചിത്രീകരണം ഇവിടെത്തന്നെ നടന്നേക്കും.

അതേസമയം, കേരളത്തിൽ ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു കത്തയച്ചു. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു കാർക്കശ്യവും ഇല്ലാതെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കത്തിൽ പറഞ്ഞു.

‘‘കേരളത്തിൽ കോവിഡ്‌ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു ഷൂട്ടിങ് നടത്താൻ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾക്ക്‌ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട്‌ ആഴ്ചകളായി. സിനിമയ്ക്കു മാത്രം അനുവാദമില്ല. മലയാള ചലച്ചിത്രരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഒരു ഡോസ്‌ വാക്സീനെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചവരാണ്‌. ഒന്നാം ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കായി 2,25,00,000 രൂപ ഫെഫ്ക ചെലവിട്ടു. ഇപ്പോഴും സഹായം നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടനയ്ക്ക്‌ ഈവിധം മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല. അതിനിടെ, 7 ചിത്രങ്ങൾ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വർഗ തൊഴിലാളികൾക്കാണു തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുന്നത്‌. മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് ഉടൻ ചിത്രീകരണം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു’’. കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, 50 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിങ് അനുവദിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥന പോലും അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു ‘ബ്രോ ഡാഡി’ ചിത്രീകരണം തെലങ്കാനയിലേക്കു മാറ്റിയതെന്നു നിർമാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ പറഞ്ഞു. വേദനയോടെയാണ് ആ തീരുമാനമെടുത്തത്. പുറത്തേക്കു ചിത്രീകരണം മാറ്റുന്നതു ബജറ്റിലും വർധനയുണ്ടാക്കും. സാഹചര്യം മോശമായ സ്ഥിതിക്കു വേറെ വഴിയില്ല. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇൻഡോർ ചിത്രീകരണത്തിനെങ്കിലും അനുമതി നൽകാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

