നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളി: സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് അവാസ്തവമെന്ന് വി.ഡി.സതീശൻ

കണ്ണൂർ∙ നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞത് അവാസ്തവമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരായ സമരമെന്നാണിപ്പോൾ പറയുന്നത്. കോവിഡ് ദുരന്തനിവാരണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കണമെന്നും വായ്പ തിരിച്ചുപിടിക്കൽ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്ക്ലബ്ബിന്റെ മീറ്റ് ദ് പ്രസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളിക്കും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും തെളിവില്ലെന്നാണു പറയുന്നത്. വിഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവരും അക്രമം കണ്ടതാണ്. നിയമസഭയിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാർ എങ്ങനെയാണു നാട്ടിൽ നീതി നടപ്പാക്കുക?

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചതോടെ, കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ മട്ട് മാറി. ചർച്ചയില്ല, ആനുകൂല്യങ്ങളില്ല, ധനസഹായമില്ല. ആശ്വാസ വാക്കു പോലുമില്ല. പരാതിക്കാരെ വിരട്ടുകയാണ്. ടാക്സി, ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കും 3 മാസത്തേക്കു നികുതിയിളവു നൽകണം. കോവിഡ് മരണ നിരക്കിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരും ഈ സർക്കാരും കൃത്രിമം കാണിച്ചതിനു വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. കേന്ദ്ര സഹായം ലഭിക്കുന്നതോടെ, പരാതികൾ വ്യാപകമായി ഉയരും. വിദേശത്തു മരിച്ച പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കണക്കുകൾ സർക്കാർ ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കും കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നൽകണം. ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടാനോ നിവേദനം നൽകാനോ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറായില്ല.’ വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു.

തിരൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ റിയാസിനെ മർദിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെടുക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തുമെന്നും സമ്മേളനത്തിനു മുൻപ് കാര്യമായ നടപടിയൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, നിയസഭയിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

