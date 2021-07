ഗുണ്ടുമലയിൽ 8 വയസ്സുകാരിയുടെ മരണം: അന്വേഷണം പുനരാരംഭിച്ചു

മൂന്നാർ ∙ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് മൂന്നാർ ഗുണ്ടുമലയിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരി ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച കേസിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം പുനരാരംഭിച്ചു. 2019 സെപ്റ്റംബർ 9 ന് ഗുണ്ടുമല എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പർ ഡിവിഷനിൽ കുട്ടി മരിച്ച കേസിൽ രണ്ടു വർഷമായിട്ടും ദുരൂഹത നീങ്ങിയിട്ടില്ല.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചടുലമായ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് മന്ദഗതിയിലായി. മൂന്നാറിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ട് 2 മാസം കഴി‍ഞ്ഞപ്പോഴാണ് വാളയാർ സംഭവം ഉണ്ടായത്. അതോടെ മൂന്നാർ കേസ് വീണ്ടും ചർച്ചയാകുകയും അന്വേഷണം ഉൗർജിതമാകുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ക്രമേണ വീണ്ടും തണുത്തു. ഈയിടെ വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഗുണ്ടുമല കേസ് വീണ്ടും ചർച്ചയായത്.

എന്നാൽ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നിലച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ മൂന്നാർ ഡിവൈഎസ്പി കെ.ആർ.മനോജ് പറഞ്ഞു. സാഹചര്യത്തെളിവുകൾ തേടിയായിരുന്നു ആദ്യ അന്വേഷണം. അതിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാതിരുന്നതോടെയാണ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയത്.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ് ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെ ഈയിടെ നുണപരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ 3 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്തെയാളുടെ ഫലം കൂടി ലഭിച്ചാൽ അന്വേഷണത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത കൈവരുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

