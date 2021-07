‘സരിത്തിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പി.എസ്.സരിത്തിനെ മൊഴി മാറ്റാനായി ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതു താൻ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു സെല്ലിൽ ഒപ്പം കഴിയുന്ന കൂട്ടു പ്രതി കെ.ടി.റമീസ് ജയിൽ ഡിഐജിയോടു വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇതേക്കുറിച്ചു സരിത്ത് പറഞ്ഞ അറിവേയുള്ളൂവെന്നും റമീസ് പറഞ്ഞു. സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കാൻ ജയിൽ അധികൃതർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നു സരിത്ത് ഓൺലൈനായി ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ദക്ഷിണ മേഖല ഡിഐജി പി.അജയ കുമാറിനെ ജയിൽ മേധാവി ചുമതലപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം.

കോടതികളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ആകർഷിച്ചു കേസിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിട്ടു കോടതിയിൽനിന്ന് അനുകൂല നടപടി ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രതികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇവരുടെ സംഘം ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ജയിൽ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇവരെ പ്രത്യേകം ജയിലുകളിൽ പാർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

ഡിഐജി ജയിൽ സന്ദർശിച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി എഴുതി വാങ്ങി. സരിത്തിന്റെയും റമീസിന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവർ അതിൽ ഒപ്പിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവരുടെ മൊഴി വിഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. അതു സഹിതമാണു ഡിഐജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്:

∙ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നു ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന സരിത്തിന്റെ പരാതി അസത്യമാണ്. ഇവർ ജയിലിൽ സുരക്ഷിതരാണ്.

∙ സരിത്തിനു ചട്ടപ്രകാരം അനുവദിച്ച റേഷൻ, ചികിത്സ, കന്റീൻ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു.

∙ സരിത്തും റമീസും ജയിൽ അച്ചടക്കത്തിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജയിൽ നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു കയർക്കുകയും ധിക്കാരപരമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ ഇവർക്കു സുഖസൗകര്യവും ആർഭാട ജീവിതവും അനുവദിക്കാത്തവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു.

∙ സെല്ലിൽ 5 ന് രാത്രി റമീസ് ബീഡി–സിഗററ്റ് പോലെ എന്തോ കത്തിച്ചു നിരവധി തവണ വലിക്കുന്നതു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തം. ആ സമയം സരിത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുന്നുണ്ടോയെന്നു പുറത്തേക്കു നോക്കി നിൽക്കുന്നു. ഇതു ചോദ്യം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

∙ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തന്നോടും ധിക്കാരപരമായും ധാർഷ്ട്യത്തോടെയുമാണ് ഇരുവരും പെരുമാറിയത്. ഇവരുടെ പല പ്രവൃത്തികളും വഴിവിട്ടതും നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്.

എൻഐഎ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, കസ്റ്റംസ് എന്നിവർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിലാണു സരിത്ത് പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇതിൽ എറണാകുളം സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് കേസിൽ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടാൻ ഓൺലൈനിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണു പൂജപ്പുര ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. തുടർന്നു ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതിക്കു മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കാൻ പൊലീസ് അവസരം നൽകി.

