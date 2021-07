അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ നാലര മാസംകൊണ്ടു കണ്ടെത്തും; മാർഗരേഖ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ സർവേ നാലര മാസംകൊണ്ടു പൂർത്തിയാക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു തയാറാക്കിയ മാർഗരേഖ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു.

സർവേ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഗ്രാമവികസന കമ്മിഷണറേറ്റിലെ അഡീഷനൽ ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷണർ സന്തോഷ് കുമാറിനെ സംസ്ഥാനതല നോഡൽ ഓഫിസറായി നിയോഗിച്ചു.

ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരേണ്ടതും വിട്ടുപോയതുമായ അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വരുമാനം ആർജിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും അതു പറ്റാത്തവർക്ക് ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫർ പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുകയാണു സർക്കാർ ലക്ഷ്യം.

അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള മൈക്രോ പ്ലാൻ തയാറാക്കിയെന്നും പൈലറ്റ് സർവേ നടത്തി പിഴവു പരിഹരിച്ചാണു വിപുലമായ സർവേയിലേക്കു പോകുകയെന്നും മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു.

60 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവരുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, ഒരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്തവർ, ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട കിടപ്പുരോഗികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, അനാഥക്കുട്ടികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാരുള്ള പ്രത്യേക വരുമാനമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ വരുമാനമില്ലാത്ത അതിഥി ത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്തും. പട്ടികവിഭാഗക്കാർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി, നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ ദരിദ്രർ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും.

ജോലി ചെയ്യാനും വരുമാനം നേടാനും സാധിക്കാത്തവർക്ക് മാസം തോറും സഹായം ലഭ്യമാക്കും. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തും.5 വർഷം കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Government to find out people in poverty within four and half months