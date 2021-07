നാളെ മുതൽ 3 ദിവസം കട തുറക്കാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ചു നാളെ മുതൽ 3 ദിവസം ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യാപാരി-വ്യവസായി പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു 18,19,20 തീയതികളിൽ ഇളവു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

എ,ബി,സി വിഭാഗത്തിലുള്ള (ടിപിആർ 15 വരെ) പ്രദേശങ്ങളിൽ അവശ്യസാധന കടകൾക്കു പുറമേ തുണിക്കട, ചെരിപ്പുകട, ഇലക്ട്രോണിക് കട, ഫാൻസി കട, സ്വർണക്കട എന്നിവയും രാത്രി 8 വരെ തുറക്കാം. പലചരക്ക്, പഴം, പച്ചക്കറി, മീൻ, ഇറച്ചി എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്കും ബേക്കറികൾക്കും നേരത്തേ തന്നെ ഇളവുണ്ട്.

ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ ഉള്ള ഡി വിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇളവില്ല. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ കട തുറക്കൽ സമരത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നതായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.നസിറുദ്ദീൻ അറിയിച്ചു.

ഇന്നും തിങ്കളാഴ്ചയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ബുധനാഴ്ച മുതലുള്ള ഇളവുകളാണ് അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

ഓണം വരെ കട തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്നും ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുമാണു ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം വ്യാപാരികൾ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ, 3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഇളവു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

വാരാന്ത്യ ലോക്ഡൗൺ ഇന്നുണ്ട്, നാളെയില്ല

പുതിയ ഇളവുകൾ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ നാളെ വാരാന്ത്യ ലോക്ഡൗൺ ഒഴിവാകും. അതേസമയം, ഇന്ന് അവശ്യസേവനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളവയ്ക്കു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമായിരിക്കും.

English Summary: Lockdown relaxation at Kerala for three days