പത്തനംതിട്ട ∙ മദ്യപിച്ചു ജോലിചെയ്യുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കയ്യോടെ പിടിക്കാൻ ഡിവൈഎസ്പിമാർക്കും സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർമാർക്കും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കർശന നിർദേശം നൽകി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മദ്യപിച്ചു ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന പരാതി ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണു നടപടി. ഫോണിലൂടെ നാവു കുഴ‍ഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചു ഭരണകക്ഷി നേതാക്കൾ അടക്കം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മദ്യപിച്ചതായി സംശയം തോന്നിയാൽ കയ്യോടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്താനും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനുമാണു തീരുമാനം. ഇതിനായി ഡിവൈഎസ്പിമാരും എസ്എച്ച്ഒമാരും സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന നടത്തും.

ജില്ലയിലെ പൊലീസ് സേനയുടെ ഗുരുതര അച്ചടക്ക ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെ: സ്റ്റേഷനുകളിൽ പൊലീസുകാർ മദ്യപിച്ചു ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ജി.ഡി ചാർജിൽ ഉള്ളവർ പോലും മദ്യപിച്ചു കാണുന്നു. ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിലെ മദ്യപാനം അടുത്ത കാലത്തായി കൂടി വരുന്നു. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടമായിരുന്നു മദ്യപിക്കുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നാവു കുഴഞ്ഞുള്ള സംസാരം ഇത്തരം സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നു.

നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ഡിവൈഎസ്പിമാരും സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കണം. ആരെങ്കിലും മദ്യപിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തണം.’

