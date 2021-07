റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ; കള്ളപ്രചാരണമെന്ന് ചിലർ, ഒന്നും മിണ്ടാതെ സുധാകരൻ

ആലപ്പുഴ ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ വീഴ്ചകളും പരാതികളും അന്വേഷിക്കാൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ രണ്ടംഗ കമ്മിഷൻ 25നു ജില്ലയിലെത്തും. അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ മുൻ മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടിനോടും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തോടും ജി.സുധാകരൻ മൗനം പാലിച്ചെങ്കിലും ചിലരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കാനുള്ള നീക്കമാണു നടക്കുന്നതെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ കെ.രാഘവൻ, കെ.പ്രസാദ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഡി.ലക്ഷ്മണൻ, ജി.ഹരിശങ്കർ, എൻ.ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ ആരോപിച്ചു. ജി.സുധാകരനെതിരെ കള്ളപ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു. ഇനി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കും.

ജില്ലയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിഭാഗം സീറ്റുകള‍ിലും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ തോറ്റുപോകുമെന്ന മട്ടിൽ ചില നേതാക്കൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ സിപിഎം ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എ.എം.ആരിഫ് എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ശൈലി വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സംഘടനാ വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നുവെന്നും ഇതു പരിഹരിക്ക‍ുന്നതിനോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് അനുകൂലമാകുന്നവിധം ഇടപെടുന്നതിനോ ജി.സുധാകരനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഈ വിഷയം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്പലപ്പുഴയിലെ വീഴ്ചകൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചതെന്ന് ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വൈക്കം വിശ്വൻ, തോമസ് ഐസക് എന്നിവരും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

∙ 3പേർക്കെതിരെ നടപടിക്കു നീക്കം

സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പടനിലം ഹൈസ്കൂളിൽ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഫണ്ട് തിരിമറി നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ.രാഘവൻ, മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും നിലവിൽ പടനിലം എച്ച്എസ് മാനേജരുമായ കെ.മനോഹരൻ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ജി.രഘു എന്നിവർ കുറ്റക്ക‍ാരാണെന്നു കണ്ടെത്തിയ അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു.

