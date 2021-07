കൊച്ചി ∙ ആളൂർ പീഡനക്കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ജി.പൂങ്കുഴലി ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇരയായ യുവതി നൽകിയ ഹർജിയിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

2016ൽ മുരിങ്ങൂർ സ്വദേശി ജോൺസൺ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. പ്രതിക്കു വേണ്ടി മുൻ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ എം.സി.ജോസഫൈൻ ഇടപെട്ടെന്ന് ഒളിംപ്യൻ മയൂഖ ജോണി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കേസാണിത്.

എന്നാൽ യുവതി പൊലീസിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഹർജി തള്ളണമെന്നും റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കുറ്റകൃത്യം സംബന്ധിച്ചു ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്നും സാഹചര്യത്തെളിവുകളെയാണു കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. 2016ൽ നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ, പുറമേനിന്നുള്ള പരുക്കുകളില്ലെന്നാണു മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തിയ ഡോക്ടർ അറിയിച്ചത്. നെറ്റ്‌വർക് ദാതാക്കളിൽനിന്ന് കോൾ ‍‍ഡേറ്റ റെക്കോർഡ്, ടവർ ലൊക്കേഷൻ എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ ഡേറ്റ മാത്രമാണു സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

ഉന്നത മത അധ്യക്ഷൻമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൊലീസും പ്രതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന ഇരയുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ്. വനിതകൾ അടക്കം ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇരയുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് പ്രതിയെ കണ്ടിരുന്നെന്നും പൊലീസ് വിവരം ചോർത്തി നൽകുകയാണെന്നുമുള്ള യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ആരോപണവും തെറ്റാണ്. കോൾ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രതി ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരുന്നെന്നാണു വ്യക്തമായതെന്നും പറയുന്നു.

English Summary: Police says no scientific evidence in aloor rape informs police in high court