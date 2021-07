ബാങ്കിൽ 125 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്; 6 പേർക്കെതിരെ കേസ്

തൃശൂർ ∙ എൽഡിഎഫ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇരിങ്ങാലക്കുട കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ 125 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ക്രമക്കേട്. ബാങ്കിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയും ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 6 പേർക്കെതിരെ ഇരിങ്ങാലക്കുട പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മുൻ സെക്രട്ടറി ടി.ആർ.സുനിൽ കുമാർ, മുൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ എം.കെ.ബിജു, മുൻ സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് സി.കെ.ജിൽസ്, ഇടനിലക്കാരൻ കിരൺ (അരുൺ), കമ്മിഷൻ ഏജന്റ് എ.കെ.ബിജോയ്, ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടന്റ് റജി അനിൽ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്.

വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിപിഎം, സിപിഐ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടതായി പ്രചാരണം ഉയർന്നെങ്കിലും സഹകരണ വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പിരിച്ചുവിടാതിരിക്കാൻ ഉന്നതതല സമ്മർദമ‍ുള്ളതായി വിവരമുണ്ട്.

English Summary: Case against six people in bank fraud