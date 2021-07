ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്: തർക്കം പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ കോൺഗ്രസും ലീഗും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ് സർക്കാർ പുനർ നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള യുഡിഎഫിലെ ഭിന്നത തീർക്കാൻ കോൺഗ്രസും മുസ്‌ലിം ലീഗും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും. നിയമസഭാ സമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിയാലോചന നടത്താനാണ് ധാരണ. ഇതിനു മുന്നോടിയായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ ലീഗ് നേതാക്കളെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. മറ്റു ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളോടും പ്രസിഡന്റ് സംസാരിക്കും.

ഹൈക്കോടതിവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തത് സർക്കാരും തലവേദന യുഡിഎഫിനും എന്ന സ്ഥിതിയാണ് പൊടുന്നനെ രൂപപ്പെട്ടത്. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്റെ പ്രതികരണമാണ് കുഴപ്പം ചെയ്തതെന്ന് ലീഗിലെ ചില നേതാക്കൾ കരുതുന്നു. താൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാതെയും ചാനൽ വാർത്ത കണ്ടും ചില ലീഗ് നേതാക്കൾ എടുത്തുചാടി പ്രതികരിച്ചതോടെയാണ് ആശയക്കുഴപ്പമെന്ന് സതീശനും വിചാരിക്കുന്നു.

ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി സ്കോളർഷിപ് വിഭജിക്കാനുള്ള പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്ന 80% വിഹിതം എന്നതു മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 55% ആകും. 20% കിട്ടി വന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 44 ശതമാനവും ലഭിക്കും.

ഇതുവരെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ പരിവർത്തിത, ലത്തീൻ വിഭാഗങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തോടെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ യുഡിഎഫിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് വിഭാഗം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

സ്കോളർഷിപ്പിലെ സിംഹഭാഗവും കിട്ടിയിരുന്ന മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. അതായത് മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിലെ എത്ര പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കോളർഷിപ് ലഭിച്ചോ അതു തുടരും. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം കൂടും എന്നതിനാൽ അതിനായി കൂടുതൽ പണവും വകയിരുത്തി.

ഇതു രണ്ടും സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വച്ച യുഡിഎഫ് നിർദേശങ്ങളാണ് എന്നതിനാലാണ് തീരുമാനമായി വന്നപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വാഗതം ചെയ്തത്.

എന്നാൽ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിനായി മാത്രം പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ് പദ്ധതി വേണം എന്ന ആവശ്യവും യുഡിഎഫ് ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതു നടപ്പാക്കണമെന്ന ലീഗിന്റെ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറാണ്.

അതേസമയം മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തെ അപ്പാടെ എതിർത്താൽ യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യമാകില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ ‘ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളർഷിപ്പിനു ജനസംഖ്യാനുപാതം മാനദണ്ഡമാക്കിയതിൽ അനീതിയില്ല. സർക്കാർതന്നെ ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. കോടതിവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണിത്. ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളർഷിപ്പിൽ ഇനിയും നീതി ലഭിക്കാത്തവർക്കും നീതി കിട്ടണം.’ – കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി (സിറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്)

∙ ‘ജനങ്ങളെ വർഗീയമായി വിഭജിച്ചു കേരളത്തിന്റെ സമാധാനം തകർത്തവരെന്ന് ഇടതു സർക്കാരിനെയും സിപിഎമ്മിനെയും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തും. വ്യത്യസ്ത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കു വെവ്വേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാമെന്നിരിക്കെ സച്ചാറിൽനിന്നു കയ്യിട്ടുവാരി വിതരണം ചെയ്യുന്നതു രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്ക് മാത്രമാണ്.’ – പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി (പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ്)

English Summary: Congress and Muslim League to conclude issues regarding minority scholorship