സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജനനത്തീയതിയും വാക്സീൻ ബാച്ചുമില്ല; യൂറോപ്യൻ യാത്ര മുടങ്ങുന്നു

പാലക്കാട് ∙ യൂറേ‍ാപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന് അംഗീകാരം നൽകിയെങ്കിലും പുതിയ നിബന്ധനകൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര മുടക്കുന്നു. രണ്ടു ഡേ‍ാസ് എടുത്തു വാക്സീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നവർ യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജനനത്തീയതി, ഒന്നും രണ്ടും ഡേ‍ാസ് എടുത്ത തീയതിയും സ്ഥലവും മരുന്നിന്റെ ബാച്ച് നമ്പർ എന്നിവ ചില യൂറേ‍ാപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിലും എമിഗ്രേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും എത്തുമ്പേ‍ാഴാണ് ഇതറിയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജനനത്തീയതി പേ‍ാലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പാലക്കാട് കൃഷ്ണക്രാന്തി കേ‍ാളനിയിലെ വി. ജയരാജൻ ജർമനിയിലേക്കു പോകാൻ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയെങ്കിലും മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.

കേ‍ാവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു വന്നതേ‍ാടെ ഒട്ടേറെപ്പേരാണു ജോലിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പേ‍ാകാൻ തയാറെടുക്കുന്നത്. അതേസമയം, കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശമനുസരിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണു രണ്ടു ഡേ‍ാസ് സ്വീകരിച്ചവർക്കു നൽകുന്നതെന്ന് ആരേ‍ാഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു. പ്രശ്നത്തിനു കേന്ദ്രതലത്തിൽ തന്നെ നടപടി വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം.

