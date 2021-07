2 പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അലവൻസ് ഒന്നിനൊപ്പം മാത്രം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവീസ് പെൻഷനും കുടുംബ പെൻഷനും കൈപ്പറ്റുന്നവർക്ക് സർവീസ് പെൻഷനോടൊപ്പം മാത്രം മെഡിക്കൽ അലവൻസും 80 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള 1000 രൂപ സ്പെഷൽ കെയർ അലവൻസും നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് ട്രഷറി ഡയറക്ടർ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും നിർദേശം നൽകി. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു നടപടി.

സർവീസ് പെൻഷനോ സർവീസ് കുടുംബ പെൻഷനോ വാങ്ങുന്നതിനു പുറമേ സ്പെഷൽ കാറ്റഗറി പെൻഷനുകൾ കൂടി വാങ്ങുന്നവർക്ക് സർവീസ് പെൻഷനോ കുടുംബ പെൻഷനോ ഒപ്പം മാത്രം ഇൗ 2 അലവൻസുകളും നൽകിയാൽ മതി. 2 സ്പെഷൽ കാറ്റഗറി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഒപ്പമാണ് അലവൻസ് നൽകേണ്ടത്. കുടുംബ പെൻഷൻ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ പങ്കിടുകയാണെങ്കിൽ അലവൻസുകളും പങ്കിടണം. കുടുംബ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നയാൾ സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർവീസ് കാലയളവിൽ പെൻഷനൊപ്പം അലവൻസ് ലഭിക്കില്ല.

വിരമിച്ച പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെയും കോളജിലെയും അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷൻകാർ, കുടുംബ പെൻഷൻകാർ, പാർട്ട്ടൈം പെൻഷൻകാർ, പാർട്ട് ടൈം കുടുംബ പെൻഷൻകാർ, എക്സ്ഗ്രേഷ്യ പെൻഷൻകാർ എന്നിവർക്ക് സ്പെഷൽ കെയർ അലവൻസ് നൽകാം. ഇതിനു പുറമേ മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ചീഫ് വിപ് എന്നിവരുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നവർക്കും സ്പെഷൽ കെയർ അലവൻസ് നൽകണം.

പുനർനിയമനക്കാർ, എഐസിടിഇ, യുജിസി, എംഇഎസ് പെൻഷൻകാർ, പിഎസ്‌സി, വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ, ലോകായുക്ത, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ പെൻഷൻകാർ എന്നിവർക്ക് സ്പെഷൽ കെയർ അലവൻസിന് അർഹതയില്ല. എക്സ്ഗ്രേഷ്യ പെൻഷൻകാരും എക്സ്ഗ്രേഷ്യ കുടുംബ പെൻഷൻകാരും മെഡിക്കൽ അലവൻസിന് അർഹരല്ലെന്നും ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: One allowance for people getting two pension