കേരളം നൽകിയ ഇളവുകൾ അസാധാരണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ ‘ഡി’ വിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കടകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിച്ചതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനം. ബലിപെരുന്നാളിനു മുന്നോടിയായി ചില ഇളവുകൾ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഇവ പ്രതിപക്ഷവുമായും വിദഗ്ധരുമായും ചർച്ച ചെയ്തതായും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി മോശമാണെന്നു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാണെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം.

‘ബി’ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇളവുകളും അസാധാരണമാണ്. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, സുപ്രീം കോടതി നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യത തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾക്കു ചെവികൊടുക്കണമെന്നും യുപിയിലെ കൻവർ യാത്ര തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കേരള സർക്കാരും പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഡൽഹി വ്യവസായിയായ പി.കെ.ഡി. നമ്പ്യാരാണ് ഹർജി നൽകിയത്.

English Summary: Supreme Court on Lockdown relaxation given by Kerala Government