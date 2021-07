മരംമുറി: രേഖകൾ നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് ‘പുറത്ത്’

തിരുവനന്തപുരം∙ വിവാദമായ മരം മുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം രേഖകൾ നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെ വീണ്ടും സർക്കാരിന്റെ പ്രതികാര നടപടി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ റവന്യു വകുപ്പ് ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഒ.ജി.ശാലിനിയെ അവിടെ നിന്നു പുറത്തേക്കു സ്ഥലംമാറ്റി. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ (ഹയർ സെക്കൻഡറി) അസി.ഡയറക്ടറായി ഒരു വർഷത്തേക്കാണു ഡപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം.

വിവരാവകാശ രേഖകൾ നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യം ശാലിനിയെക്കൊണ്ടു നിർബന്ധിത അവധിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ അവരുടെ ഗുഡ് സർവീസ് എൻ‌ട്രി റദ്ദാക്കി. ശാലിനിയുടെ ജോലിയിലുള്ള ആത്മാർഥതയിൽ സംശയമുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഈ നടപടി. പട്ടയഭൂമിയിലെ മരംകൊള്ളയ്ക്കു കാരണമായ വിവാദ ഉത്തരവിറക്കിയ റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ.ജയതിലക് ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി റദ്ദാക്കിയുള്ള ഉത്തരവും ഇറക്കിയത്. മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനു ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി അനുവദിച്ച് ഏപ്രിലിൽ ഉത്തരവിറക്കിയതും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു.

അവധിയിലുള്ള ശാലിനിയെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്കു മാറ്റിയപ്പോൾ പകരം ആർ.ആർ.ബിന്ദുവിനെ റവന്യു വകുപ്പിൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബിന്ദു.

English Summary: Government transferred employee who gives RTI regarding muttil tree felling