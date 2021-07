ബസ് കത്തിക്കൽ കേസ്: പ്രതിക്ക് 6 വർഷം തടവു ശിക്ഷ

കൊച്ചി∙ പിഡിപി നേതാവ് അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനിയുടെ ജയിൽ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടു തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ബസ് തട്ടിയെടുത്തു കളമശേരിയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ച കേസിലെ പ്രതി പറവൂർ വെടിമറ കാഞ്ഞിരപ്പറമ്പിൽ കെ.എ. അനൂബിനു (അനു) ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി പ്രത്യേക കോടതി 6 വർഷം കഠിന തടവും 1.60 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു.

കശ്മീർ റിക്രൂട്മെന്റ്, കോഴിക്കോട് ഇരട്ടസ്‌ഫോടനം തുടങ്ങിയ കേസുകളിലും പ്രതിയായ തടിയന്റവിട നസീറാണു കളമശേരി കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി. അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനിയുടെ ഭാര്യ സൂഫിയ മഅദനിയും 13 പേരടങ്ങുന്ന പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. മറ്റു പ്രതികളുടെ വിചാരണ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ബോംബ് സ്ഫോടനക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടു കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ വിചാരണ തടവുകാരനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മഅദനിയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു 2005 സെപ്റ്റംബർ 9നാണു പ്രതികൾ തമിഴ്‌നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ ബസ് കത്തിച്ചത്. ഡ്രൈവർക്കു നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടിയാണു വണ്ടി കളമശേരി എച്ച്എംടിക്കു സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരെ മുഴുവൻ ഇറക്കി വിട്ടശേഷം ബസിനു തീകൊളുത്തി.

ഭീകരബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ട കേസ് 2010 ജനുവരി 22ന് എൻഐഎക്കു കൈമാറി. 2010 ഡിസംബറിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദേശത്ത് ഒളിവിലായിരുന്ന അനൂബിനെ 2016 ഏപ്രിൽ 7നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിന്റെ വിചാരണ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ അനൂബ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതാണു ശിക്ഷാവിധി നേരത്തെയാക്കിയത്. ഇതിനകം 5 വർഷം ജയിൽശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ അനൂബിന് അടുത്ത വർഷം ജയിൽ മോചിതനാകാൻ കഴിയും. ഗൂഢാലോചന, രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഢാലോചന, മാരകായുധങ്ങളുമായി മുറിവേൽപിക്കൽ, തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ, അഗ്നിക്കിരയാക്കൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ, യുഎപിഎ (തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം), തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലായി 30 വർഷം ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുമിച്ചു 6 വർഷം അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

കൂട്ടുപ്രതികളായ തടിയന്റവിട നസീർ, സൂഫിയ മഅദനി, മജീദ് പറമ്പായി, അബ്ദുൽ ഹാലിം, ഗഞ്ച് നവാസ് (മുഹമ്മദ് നവാസ്), ഇസ്മയിൽ, നാസർ, സാബിർ ബുഖാരി, ഉമർ ഫാറൂഖി, താജുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ വിചാരണ തുടരുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് സാബിർ ഒളിവിലാണ്. കശ്മീരിൽ സുരക്ഷാ ഭടന്മാരുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച അബ്ദുൽ റഹീമിനെ അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Six year imprisonment for accused in setting fire on bus case