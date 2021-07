ആലപ്പുഴ ∙ വ്യാജരേഖ നൽകി അഭിഭാഷകവൃത്തി നടത്തിയെന്ന കേസിൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാനെത്തിയ യുവതി, തനിക്കെതിരെ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത കുറ്റവും ചുമത്തിയെന്നറിഞ്ഞ് കോടതി പരിസരത്തുനിന്നു മുങ്ങിയത് പൊലീസ് സ്ഥലത്തുള്ളപ്പോൾ.

കുട്ടനാട് രാമങ്കരി നീണ്ടിശേരിയിൽ സെസി സേവ്യർ (27) ആണ് ആലപ്പുഴ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയപ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിക്കില്ലെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതോടെ മുങ്ങിയത്. ഇന്നലെ രാവിലെ 11ന് ആയിരുന്നു സംഭവം. കോടതിയുടെ പിന്നിലെ റോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകിടന്ന കാറിൽ സെസി പോയതായി ദൃക്സാക്ഷികളായ അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു.

പ്രതിക്കെതിരെ ബാർ അസോസിയേഷൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ വഞ്ചന, ആൾമാറാട്ടം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി നോർത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. പ്രതിക്കുവേണ്ടി നേരത്തേ നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ വേഗം പരിഗണിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീട് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. ഇതിനിടെ വിശ്വാസ വഞ്ചനക്കുറ്റം കൂടി ചേർത്ത് കോടതിക്ക് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ജാമ്യം കിട്ടാത്തതും 7 വർഷം വരെ തടവു ലഭിക്കാവുന്നതുമായ ഈ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ കേസ് ചീഫ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലായി.

ഇക്കാര്യം അഡീഷനൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അബ്ദു‍ൽ ഖാദർ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയതോടെ അപേക്ഷ അവിടെ നൽകാൻ അഭിഭാഷകർക്കു നിർദേശം നൽകി. ​തുടർന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ സെസി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എൽഎൽബി ജയിക്കാതെ മറ്റൊരാളുടെ റോൾ നമ്പർ നൽകി 2019ൽ ബാർ അസോസിയേഷനിൽ അംഗത്വം നേടിയ സെസി, ഏപ്രിലിൽ നടന്ന ബാർ അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർവാഹക സമിതി അംഗമായി. പിന്നീട് ലൈബ്രേറിയനുമായി.

അംഗത്വം നേടാൻ നൽകിയ രേഖകൾ, ലൈബ്രേറിയനായിരിക്കെ ഇവർ മാറ്റുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതായും പരാതിയുണ്ട്. ബാർ അസോസിയേഷൻ നിർവാഹക സമിതി യോഗം ചേർന്ന് ഇവരെ പുറത്താക്കുകയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു.

