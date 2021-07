ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പത്മാകരൻ, മൊഴിയിൽ ഉറച്ച് പരാതിക്കാരി

കൊല്ലം ∙ തനിക്കെതിരായ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്നും ഇതു സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻസിപി നേതാവ് ജി.പത്മാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകി. ഒരിക്കൽപോലും നേരിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യുവതി തന്നെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണു കള്ളപ്പരാതി നൽകിയത്.

നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ നാർക്കോ അനാലിസിസ്, ബ്രെയിൻ മാപ്പിങ്, പോളിഗ്രാഫ് തുടങ്ങി ഏതു പരിശോധനയ്ക്കും തയാറാണെന്നും പത്മാകരൻ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, പത്മാകരൻ കയ്യിൽ കടന്നു പിടിച്ചെന്ന പരാതി, പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴിയിലും യുവതി ആവർത്തിച്ചു. കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണു മന്ത്രി എ. കെ ശശീന്ദ്രൻ തന്റെ പിതാവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതെന്നും അവർ മൊഴി നൽകി.

English Summary: Harassment case: Complainant woman stick on to her complaint