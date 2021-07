അഫ്ഗാൻ പൗരനെ കപ്പൽശാലയിൽ ജോലിക്കെത്തിച്ചത് അമ്മാവൻ; വിമാനവാഹിനിയിൽ കയറിയില്ല

കൊച്ചി ∙ അസം സർക്കാരിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ സമർപ്പിച്ചു കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ ജോലി ചെയ്ത അഫ്ഗാൻ പൗരൻ ഈദ്ഗുല്ലിനെ (അബ്ബാസ് ഖാൻ–22) കേരളത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതു സ്വന്തം അമ്മാവൻ തന്നെയാണെന്നു അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. കപ്പൽശാലയിലെ കരാറുകാരന്റെ തൊഴിലാളിയാണ് അസം സ്വദേശിയായ അമ്മാവൻ. ഈദ്ഗുല്ലിനെ ജോലിക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നാണ് ഇയാളുടെ മൊഴി.

കേരളാ പൊലീസിനു പുറമേ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ഈദ്ഗുല്ലിനൊപ്പം ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. പ്രതിരോധവകുപ്പിനു വേണ്ടി കൊച്ചി കപ്പൽശാല നിർമിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിന്റെ നിർമാണ സാമഗ്രികൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഇരുവരും സഹായികളായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിമാനവാഹിനിക്കുള്ളിൽ ഇവർ കയറിയിട്ടില്ല. അഡീ.ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത ഈദ്ഗുല്ലിനെ അടുത്തദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജോലി ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് ഈദ്ഗുൽ അസമിലെ അമ്മവീട്ടിലെത്തിയത്. കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന അമ്മാവനു അസുഖം ബാധിച്ചതോടെ പരിചരിക്കാനായി കൊച്ചിയിലെത്തി. ഇയാൾ സുഖപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു കപ്പൽശാലയിലെ കരാറുകാരന്റെ സഹായികളായി ജോലി ചെയ്തു. കപ്പൽശാല അധികാരികൾ വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ ഈദ്ഗുൽ കൊൽക്കത്തയിലേക്കു കടന്നുകളഞ്ഞതു സംശയം വർധിപ്പിച്ചു.

മലയാളം അടക്കമുള്ള ഭാഷകൾ അതിവേഗം വശമാക്കിയ ഈദ്ഗുൽ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലിഷും അടക്കം 5 ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നതും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംശയം വർധിപ്പിച്ചു. ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ കേരള പൊലീസിനൊപ്പം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ചോദ്യംചെയ്യലിൽ സഹകരിക്കും. കേസിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ പൊലീസും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ഈദ്ഗുല്ലിന്റെ നീക്കങ്ങളിൽ ഇതുവരെ അസ്വാഭാവികതകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary: Serious security lapse lead to the joining of Afghan fraudster in Cochin Shipyard, says Central Agencies