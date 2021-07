വാക്സീൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേരളം; 10 ലക്ഷം ഡോസ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിന് ആവശ്യത്തിനു വാക്സീൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി നിലനിൽക്കെ, സംസ്ഥാനം 10 ലക്ഷം ഡോസ് ഇനിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. അവ വിനിയോഗിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ നൽകാൻ കേന്ദ്രം തയാറാണെന്ന് എംപിമാരായ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ, ഹൈബി ഈഡൻ എന്നിവരെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ അറിയിച്ചു.

കേരളത്തിനു വേണ്ട വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇരുവരും സമീപിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. രണ്ടാം കുത്തിവയ്പിനാവശ്യമായ 25 ലക്ഷം ഡോസ് ഉൾപ്പെടെ ഈ മാസം 60 ലക്ഷം ഡോസ് കൂടി വേണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ രീതികളെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ശക്തമായ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും രോഗവ്യാപനം കുറയാത്തത് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ദുർബലമാണെന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേ എന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.

English Summary: Kerala did not use 10 lakh covid vaccine dose