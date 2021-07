വനം വകുപ്പിൽ 74 പേർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം; ഉത്തരവിറങ്ങിയത് മന്ത്രി അറിയാതെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മരമുറി വിവാദം പുകയുന്നതിനിടെ വനം വകുപ്പിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഇടപെട്ട് രണ്ടാം ദിവസം മരവിപ്പിച്ചു. മന്ത്രി അറിയാതെ വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച‍ർമാരും ‍ഡപ്യൂട്ടി റേഞ്ച‍‍ർമാരും ഉൾപ്പെടെ 74 പേരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവാണ് ഇന്നലെ തടഞ്ഞത്.

നിയമസഭാ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതു വരെ സ്ഥലംമാറ്റം തൽക്കാലം നടപ്പാക്കേണ്ട‍തില്ലെന്നാണ് അഡീഷനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ (ഭരണം) ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നതന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് വ്യാഴാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നാ‍ണു സൂചന. പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഉത്തരവാണ് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയത്.

വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മൂന്നാർ, കോന്നി, ചാലക്കുടി, മലയാറ്റൂർ, പെരിയാർ ഈസ്റ്റ്, പെരിയാർ വെസ്റ്റ്, നിലമ്പൂർ സൗത്ത് ഡിവിഷൻ, റാന്നി, മറയൂർ, കോതമംഗലം, വാഴച്ചാൽ, പീച്ചി, കണ്ണൂർ, നോർത്ത് വയനാട്, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനുകളിൽ‍പ്പെട്ടവരാണ് സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടവരിലേറെയും.

