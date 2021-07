സ്മാർട് ഫോണും ടാബും ഇല്ലാതെ വിദ്യാർഥികൾ 5 ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ പഠനത്തിന‌ു സ്വന്തമായി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത 5 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികളുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ സർവേ. സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ മുന്നോടിയായി ക്രോഡീകരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണിത്.

നിലവിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികളെ 3 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് കണക്കെടുത്തത്. 1) സ്വന്തമായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നവർ, 2) വായ്പ ലഭ്യമാക്കിയാൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നവർ, 3) സമൂഹ സഹായത്തോടെ മാത്രം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നവർ. മൂന്നാം വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കാണ് സർക്കാർ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളെക്കൂടി ചേർത്താൽ നിലവിൽ ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്തവർ 10 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലെത്തും.

എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓഗസ്റ്റ് 15നകം ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ജനകീയ യജ്ഞം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കി ഉപകരണങ്ങളോ പണമോ സംഭാവനയായി നൽകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും.

ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണം വാങ്ങാനാകാത്തവർ

തിരുവനന്തപുരം 11899

കൊല്ലം 17526

പത്തനംതിട്ട 6568

ഇടുക്കി 12968

കോട്ടയം 12200

ആലപ്പുഴ 19075

എറണാകുളം 22000

തൃശൂർ 65638

പാലക്കാട് 113000

മലപ്പുറം 91823

കോഴിക്കോട് 49000

വയനാട് 27122

കണ്ണൂർ 12126

കാസർകോട് 44595

ആകെ 5,05,540

English Summary: Five lakh students in kerala without smart phone or tab