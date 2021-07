കാറളം സഹകരണ ബാങ്കിലും തട്ടിപ്പ്; 6 പേർക്കെതിരെ കേസ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട ∙ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് നീറിപ്പുകയുന്നതിനിടെ കാറളം സഹകരണ ബാങ്കും ആരോപണ നിഴലിൽ. വായ്പ പുതുക്കുന്നതിൽ തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും അടക്കം 6 പേർക്കെതിരെ കോടതി നിർദേശപ്രകാരം കാട്ടൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

കിഴുത്താണി സ്വദേശി രത്‌നാവതിയാണു പരാതിക്കാരി. ഇവരുടെ സഹോദരൻ നന്ദകുമാർ മേനോൻ, ഭാര്യ രാജി, മക്കളായ നീരജ്, നിഥിൻ, കാറളം ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ആശ, പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്.ബാബു എന്നിവർക്കെതിരെയാണു കേസ്. ഗൂഢാലോചന, വിശ്വാസവഞ്ചന എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണു ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തന്റെ ഭൂമിയിന്മേലുള്ള വായ്പ താനറിയാതെ മറ്റൊരാൾക്കു കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു പുതുക്കി നൽകിയെന്നാണു പരാതി. വായ്പ കുടിശികയെത്തുടർന്ന് ബാങ്ക് ജപ്തി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് പരാതിയുമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ, നിയമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥലം ഉടമയുടെ അറിവോടെയാണു വായ്പ നൽകിയതെന്നും എല്ലാ രേഖകളും ബാങ്കിലുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്.ബാബു പറഞ്ഞു.

