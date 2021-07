കരുണയുടെ സ്നേഹവർഷം; മുഹമ്മദിന് 46 കോടി; അധിക തുക മറ്റു രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക്

കണ്ണൂർ∙ സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) ബാധിച്ച മാട്ടൂൽ സ്വദേശി ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ലഭിച്ചത് 46,78,72,125.48 (46.78 കോടി) രൂപ. മുഹമ്മദിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായി വരുന്ന തുകയുടെ ബാക്കി സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എംഎ രോഗികൾക്കു കൈമാറാനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം. മുഹമ്മദിന്റെ സഹോദരി അഫ്‌റയുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള തുകയും ഇതിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തും.

മാട്ടൂലിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 28 നാണ് മുഹമ്മദ് ചികിത്സാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. 30 നു ഫണ്ട് ശേഖരണം ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 5ന് മരുന്നിനാവശ്യമായ തുക ലഭിച്ചെന്നും ഇനി പണം അയയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർന്നും ആളുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. 7.70 ലക്ഷം ആളുകളാണ് മുഹമ്മദിനു മരുന്നെത്തിക്കാനായി പണം നൽകിയത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുക 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള തുക നൽകിയവർ 42 പേരുണ്ട്.

