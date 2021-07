ലോക്ഡൗൺ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം; പറ്റില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം മുട്ടിച്ചുള്ള ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചു കോവിഡിനെ ശാസ്ത്രീയമായി നേരിടണമെന്നും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കു 2000 മുതൽ‌ 5000 രൂപ വരെ ധനസഹായം നൽകണമെന്നും നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാവർക്കും കടകൾ തുറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമെന്നും രോഗവ്യാപനം തടയാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി. യുഡിഎഫ് തീരുമാന പ്രകാരം പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതു ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.

ലോക്ഡൗൺ കാരണം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലാതായെന്നും എല്ലാ മേഖലയിലും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയാണെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ നയം ശരിയല്ല. തമിഴ്നാടും മറ്റും ചെയ്തതു പോലെ ജനങ്ങൾക്കു നേരിട്ടു പണം നൽകണം. അല്ലാതെ ഇടത്തേ കൈ കൊണ്ടു പിഴ വാങ്ങി വലത്തേ കൈ കൊണ്ടു കിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടു കാര്യമില്ല. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ട സാധനം വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പിഴ ചുമത്തുന്നു. എന്നിട്ടു കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കിറ്റ് നൽകുന്നു. ബവ്റിജസ് കോർപറേഷനിൽ നടപ്പാക്കിയ കോവിഡ് പ്രതിരോധം എന്തുകൊണ്ടു മറ്റു കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളെപ്പോലയല്ല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസാരിച്ചതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചടിച്ചു. നമ്മുടെ നാട് എങ്ങനെയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന ചിന്തയിലാണു പ്രതിപക്ഷം എന്നു തോന്നുന്നു. ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രത, പ്രായം ചെന്നവരുടെ എണ്ണക്കൂടുതൽ, ജീവിതശൈലീ രോഗവ്യാപനം എന്നിവയാണു കേരളത്തിൽ രോഗനിരക്കു കൂടി നിൽക്കാൻ കാരണം. നാം നടപ്പാക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളെ വിദഗ്ധർ ശരിവയ്ക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യം ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതു കേരളമാണ്. അതു ശരിവയ്ക്കുന്ന നടപടികളാണു കേന്ദ്രവും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും പിന്നീടു കൈക്കൊണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ സ്വതന്ത്ര വിഹാരം അനുവദിച്ചാൽ അവിടെ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ സംവിധാനം ഫലപ്രദമാണ് എന്നതിന് ഇത് ഉദാഹരണമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

മുഖ്യമന്ത്രി ദൈവമാണെങ്കിലും വിമർശിക്കും: സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡും ലോക്ഡൗണും കാരണം വിവിധ മേഖലകൾക്കുണ്ടായ തകർച്ച പഠിക്കാൻ ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ മാതൃകയിൽ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ നിർദേശിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർക്കായി 10,000 കോടിയെങ്കിലും നേരിട്ടു നൽകണം. 6 ദിവസം അടച്ചിടുന്ന കട ഒരു ദിവസം മാത്രം തുറന്നാൽ തിരക്കു കുറയുമോ. സാമാന്യയുക്തി ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഴുതുന്നതിനു താഴെ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നവർ മാത്രമാകരുത് ഭരണാധികാരികൾ. മുഖ്യമന്ത്രി ദൈവമല്ല ചക്രവർത്തി ആയാലും വിമർശിക്കും. സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ്. അണികൾ ദൈവമാക്കിയതിനാൽ വിമർശനത്തിന് അതീതനാണെന്ന തോന്നലുണ്ടോ– സതീശൻ ചോദിച്ചു.

വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ നടപടി: ബാലഗോപാൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഇടപാടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബാങ്കുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെങ്കിലും ഏപ്രിൽ, മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ നികുതി വരുമാനം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനം 80% വരെ വർധിച്ചു. മൂന്നാം തരംഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലെത്താനാകും. 90 ലക്ഷത്തോളം പേർക്കു കിറ്റു നൽകുന്നതു ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തുമില്ല. കോവിഡ് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി 23,105 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശമ്പളവും പെൻഷനും നൽകാതിരിക്കുമ്പോഴാണു കേരളം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിനു മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Opposition against Kerala government on covid 19 crisis in Assembly