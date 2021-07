മരംമുറി: സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് െഹെക്കോടതി

കൊച്ചി∙ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നു വൻതോതിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയ കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരിനു ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. വനം കേസുകളും ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 701 കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതു സർക്കാരിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം ആണെന്നു കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അറസ്റ്റ് നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.

പട്ടയ ഭൂമിയിൽ മരംമുറി അനുവദിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു തൃശൂരിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനായ ജോർജ് വട്ടുകുളം നൽകിയ ഹർജിയാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല, പ്രതികളുമായി ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നു പറയേണ്ടി വരുമെന്നു കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു. എത്ര കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, കേസിലുൾപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, എത്ര കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്നതുൾപ്പെടെ വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ അറിയിക്കണം.

2020 മാർച്ച് മുതൽ 14.41 കോടി രൂപയുടെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളും 296 വനം കേസുകളും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്ന് അന്വേഷണ തലവനായ എഡിജിപി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു.

പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ഒരു പ്രതിക്ക് ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സർക്കാരിനു വേണ്ടി അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റ് എത്രയോ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ഹർജിഭാഗത്ത് അഡ്വ. ജോയ് ജോർജ് അടുക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡ് സാഹചര്യം പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ തടസ്സമായെന്നു സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

ഒരാൾക്കു ജാമ്യം ലഭിച്ചെന്ന പേരിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് വൈകിപ്പിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. പ്രതികൾ പുറത്തു നിൽക്കുന്നതു തെളിവു നശിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കും. വലിയ മോഷണമാണു നടന്നത്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നില്ല എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 4 നു കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: Division bench of the Kerala High Court has raised strong criticism against the government in the Muttil tree felling case