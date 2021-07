വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ കേന്ദ്ര മുന്നറിയിപ്പ്: കേരളം സൂക്ഷിക്കണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കുറഞ്ഞ മരണനിരക്കിൽ തൽക്കാലം ആശ്വസിക്കാമെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പുതിയ വൈറസ് വകഭേദം രൂപപ്പെടുന്നതിനു കാരണമായേക്കാമെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. വൈറസ് വ്യാപനം എത്ര വേഗത്തിലാണ് എന്നതിന്റെ സൂചികയായ ആർ വാല്യു (റീപ്രൊഡക്‌ഷൻ നമ്പർ) സംസ്ഥാനത്ത് 1.2 ആണ്. ആർ വാല്യു ഒന്നിനു മുകളിലാകുന്നതു പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. വൈറസ് പെരുകുന്നതു വഴി പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെ. സമീപ മേഖലകളിലേക്കും വൈറസ് വ്യാപിക്കാം.

രാജ്യത്താകെ കോവിഡ് നിഴലിലുള്ള ആളുകളെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം ബാധിക്കാമെന്നു നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ. പോൾ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിനു പുറമേ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ആശങ്ക നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാം തരംഗം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വീഴ്ച പാടില്ലെന്നും ഡോ. പോൾ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ഏതാനും ആഴ്ച കുറഞ്ഞു നിന്ന ആർ വാല്യുവിൽ നേരിയ വർധന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ തുടർച്ചയായി വർധന രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ജില്ലകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 4 ആഴ്ചയായി പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ 22 ജില്ലകളിൽ ഏഴും കേരളത്തിലാണ് – ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, വയനാട്, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്കിലും കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 10% കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണ നിരക്കു രേഖപ്പെടുത്തിയ രാജ്യത്തെ 54 ജില്ലകളിൽ 10 എണ്ണവും കേരളത്തിലേതാണ്.

