തിരുവനന്തപുരം∙ ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് അവസാനിക്കുന്ന റാങ്ക് പട്ടികകളിൽ നിന്ന് ഈ മാസം 23 വരെ പ്രധാന തസ്തികകളിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് 25,000 പേർക്കു നിയമന ശുപാർശ നൽകിയതായി പിഎസ്‌സി അറിയിച്ചു. കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന പട്ടികകളിൽ നിന്നുള്ള നിയമന ശുപാർശ വേഗത്തിലാക്കാൻ പിഎസ്‌സി പ്രത്യേക തയാറെടുപ്പു നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



എൽഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ ഇതുവരെ 10,164 പേർക്കു നിയമന ശുപാർശ നൽകി. 468 ഒഴിവുകൾ ഇനിയും ശുപാർശ നൽകാൻ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ദീർഘിപ്പിച്ച ഫെബ്രുവരി 5 നു ശേഷം ഈ തസ്തികയിൽ 1632 പേരെ ശുപാർശ ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്സ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 6,984 പേർക്കാണു ശുപാർശ നൽകിയത്. 486 ഒഴിവുകളിലാണ് ഇനി നിയമിക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 5 ന് ശേഷം മാത്രം 1,109 പേരെ ശുപാർശ ചെയ്തു.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി 2,455 പേർക്കു നിയമന ശുപാർശ നൽകി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ദീർഘിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം 414 പേർക്കാണു ശുപാർശ നൽകിയത്. സപ്ലൈകോയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ തസ്തികയിൽ കഴിഞ്ഞ 23 വരെ 2,428 പേർക്കു ശുപാർശ നൽകി. ഫെബ്രുവരി 5 ന് ശേഷം 525 പേർക്കാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്കു നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത്.

സംസ്ഥാനതല തിരഞ്ഞെടുപ്പായ വനിത പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിൽ 702 പേർക്കു നിയമന ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടിയ കാലയളവിൽ മാത്രം 206 പേർക്ക് ഇതുവരെ നിയമനം നൽകി. ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് അവസാനിക്കുന്ന പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ടെലികമ്യുണിക്കേഷൻ) തസ്തികയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 219 പേർക്കാണു നിയമന ശുപാർശ നൽകിയതെന്നും പിഎസ്‌സി അറിയിച്ചു.

