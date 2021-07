ചോദിച്ച് വാങ്ങിയ വിധി; പ്രതിരോധമാർഗം തേടി സർക്കാരും എൽഡിഎഫും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെങ്കിലും, സിപിഎമ്മിനെയും സർക്കാരിനെയും വല്ലാതെ കുത്തി നോവിക്കുന്നതായി നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളിക്കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി. മന്ത്രിയായിരുന്നുകൊണ്ട് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ വി.ശിവൻകുട്ടി വിചാരണയ്ക്കു വിധേയനാകേണ്ടി വരുന്നത് പാർട്ടിയെയും സർക്കാരിനെയും തുടർന്നും അലട്ടും.

കേസ് പി‍ൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആദ്യം സർക്കാരിനു കത്തു കൊടുത്ത ശിവൻകുട്ടി തന്നെ ആയി വിധിയുടെ വലിയ ‘കാഷ്വൽറ്റി.’ കേസിൽനിന്ന് ഊരാനുളള സർ‍ക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ തടസ്സ ഹർജിയുമായി നീങ്ങിയ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കം പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതാക്കളുടെ മേൽ വ്യക്തിപരമായ സമ്മർദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മുൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ സമരം കേസായതിന്റെ പേരിൽ അതിലെ പ്രതികളെ ആരെയും കൈവിടില്ലെന്നാണു സിപിഎം തീരുമാനം. നിയമസഭയിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിഷേധം പിന്നീടു വലിയ തോതിൽ വിമർശനത്തിനു കാരണമായെങ്കിലും സിപിഎം ഇതുവരെ ആ സമരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചെയ്തതു തെറ്റായി എന്നു പാർട്ടി തന്നെ വിലയിരുത്തിയാൽ അതു കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും കാരണമാണ്.

ഇനി വിചാരണക്കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷനായി കേസ് നടത്തേണ്ടതും ഇതേ കേസ് പിൻവലിക്കാനായി നിയമയുദ്ധം നടത്തിയ സർക്കാരാണ്. സർക്കാർ വാദിയും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയും എംഎൽഎ കെ.ടി. ജലീലും പ്രതിയും എന്ന അവസ്ഥ. അതേസമയം, സർക്കാർ രൂക്ഷമായി എതിർക്കുന്ന കേസ് എന്ന നിലയിൽ സാക്ഷി പറയാനും മൊഴി നൽകാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്ര കണ്ടു തയാറാകുമെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. തിരക്കിട്ട് കേസിൽ നിന്ന് ഊരി മാറാനുള്ള ശ്രമമാകില്ല സർ‍ക്കാരിന്റേതെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പരമാവധി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാകും തന്ത്രം.

സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ.പി.ജയരാജൻ അടക്കമുള്ളവർ നിയമസഭയിൽ ഉപകരണങ്ങൾ തല്ലിത്തകർത്ത കേസിൽ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉയർത്തുന്ന ധാർമിക ചോദ്യങ്ങൾ പാർട്ടിയെ വേട്ടയാടും. സിപിഐയിലെ കെ.അജിത്തും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉള്ളതിനാൽ അവർക്കും ഒഴിവായി നിൽക്കാനാവില്ല.

അന്ന് ആർക്കെതിരെ ആണോ ഇടതു നിയമസഭാകക്ഷി ഉറഞ്ഞുതുള്ളിയത് അതേ കെ.എം. മാണിയുടെ പിന്മുറക്കാർ ഇന്ന് എൽഡിഎഫ് നിയമസഭാ കക്ഷിയിൽ അംഗങ്ങളാണ് എന്നതു മറ്റൊരു വൈരുധ്യം.

മന്ത്രിയായിരിക്കെ വിചാരണ നേരിടുന്ന ശിവൻകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സിപിഎം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ലാവ്‌ലിൻ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന വിധി ഇനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നു വന്നാലോ എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഉയരുന്നുണ്ട്. ശിവൻകുട്ടി നടത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ സമരമാണെന്ന അവകാശവാദം സിപിഎം നടത്തുന്നുണ്ട്. ലാവ്‌ലിൻ, പക്ഷേ അഴിമതിക്കേസാണ്.

English Summary: CPM, LDF and Kerala Government in defensive in kerala assembly violence case