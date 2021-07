സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ: ‘നടന്നത് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളിക്കേസ് വീണ്ടും വിചാരണക്കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ, പ്രതിഭാഗം ഉന്നയിക്കാൻ ഇടയുള്ള വാദങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഉത്തരവ്. കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതിയാണു സർക്കാർ തേടിയതെങ്കിലും എംഎൽഎമാരുടെ നടപടി ന്യായീകരിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചു. അതു തിരിച്ചടിക്കുന്ന വിധമാണ് സുപ്രീം കോടതി മറുപടി നൽകിയത്.

സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

∙ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ നട‌ന്ന സംഭവങ്ങളിൽ സ്പീക്കറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ വിചാരണ പാടില്ല. സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം സഭയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു. ബജറ്റവതരണത്തിനിടെ ധനമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ. എംഎൽഎമാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനു ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷയുണ്ട്. ഇതിനെതിരായ നടപടി അവകാശ ലംഘനവും സഭാ അലക്ഷ്യവുമാണ്. ഇതിനാൽ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്നു സർക്കാർ കരുതുന്നു.

∙ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളവർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. സഭയ്ക്കുള്ളിലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ വിചാരണ നടപടി പാടില്ലെന്ന ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷയുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

∙ എംഎൽഎമാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളതാണ്. സ്പീക്കറുടെ അനുമതിയില്ലാതെയുള്ള വിചാരണ നടപടികൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ സഭയുടെ അന്തസ്സ് താഴ്ത്തും, ഇതു പൊതുതാൽപര്യ വിഷയമാണ്.

∙ തെളിവുകളുടെ അഭാവവും പ്രശ്നമാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുത്തിട്ടില്ല. കേസ് തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷനു വിദൂര സാധ്യത മാത്രമാണുള്ളത്.

∙ പൊതുനീതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കേസുകളും മറ്റും പിൻവലിക്കാൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കു അധികാരമുണ്ടെന്നു കോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സജീവ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എംഎൽഎമാരുടെ നടപടി.

∙ 1986 ലെ ഷിയോനന്ദൻ പസ്വാൻ കേസിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ഈ ബെഞ്ചിലെ 3 പേർ ജസ്റ്റിസ് ഖാലിദ് എഴുതിയ വിധിക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതിയുടേതായിരുന്നു ന്യൂനപക്ഷ വിധി. ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഹർജിയിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചത്.

പരിരക്ഷ ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ നിന്നല്ല

എംഎൽഎമാർക്കുള്ള ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷയുടെ അർഥം ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമല്ലെന്ന് എതിർകക്ഷികൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്യത്തിനാണു പരിരക്ഷയെന്നും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ക്രിമിനൽ നടപടികൾക്കു സംരക്ഷണമില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഇവരുടെ വാദം. കേസിൽ ഇടപെടൽ ഹർജി നൽകിയ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കു വേണ്ടി രമേശ് ബാബുവും മറ്റൊരു ഹർജിക്കാരനായ അജിത് കുമാറിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മഹേഷ് ജഠ്മലാനിയും കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തു.

