കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളിൽ കർശന പരിശോധന: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിചാരണ നടപടി പിൻവലിക്കാനുള്ള പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ അപേക്ഷകൾ കോടതികൾ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കുമെന്നു സുപ്രീം കോടതി. പ്രത്യേകിച്ചും പൊതു ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലും പൊതുതാൽപര്യ വിഷയങ്ങളിലുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കേരള നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളിക്കേസിൽ, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിലപാടാണ് ഏറ്റവുമധികം ചർച്ചയായത്. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നു കേരള സർക്കാർ വാദിച്ച കേസിൽ, അതിനുള്ള അധികാരം എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നുമുള്ള പ്രത്യേക മാർഗരേഖയും സുപ്രീം കോടതി പുറത്തിറക്കി.

∙ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി പിൻവലിക്കാനുള്ള അധികാരം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കു ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിലെ 321–ാം വകുപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതിനു കോടതിയുടെയും അനുമതി വേണം.

∙ തെളിവുകളുടെ അഭാവം എന്ന കാരണം കൊണ്ടു മാത്രമല്ല, പൊതുനീതി കൂടി കണക്കിലെടുത്താവണം ഹർജി പിൻവലിക്കേണ്ടത്.

∙ കോടതിയുടെ അനുമതി തേടുന്നതിനു മുൻപായി വിഷയത്തിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്വതന്ത്രാഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ചിരിക്കണം.

∙ പ്രോസിക്യൂഷൻ പിൻവലിക്കുന്നതു സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യമല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതി ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ തക്കതായ കാരണങ്ങളുണ്ടാകണം.

∙ അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ മേൽനോട്ടരീതിയിലുള്ള കോടതി നടപടി ഉണ്ടാകും. അതേസമയം, തൃപ്തികരമായ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ കോടതി അന്തിമ അനുമതി നൽകു.

∙ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ അനുചിത ഇടപെടലുകൾ പാടില്ല. നിയമത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയുമാകരുത് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഇടപെടൽ. അപേക്ഷകളിൽ അവ്യക്തത പാടില്ല.

∙ അപേക്ഷ പിൻവലിക്കുന്നതിനോ അനുമതി നൽകുന്നതിനോ വിചാരണക്കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഒരേ അഭിപ്രായം പങ്കിട്ടാലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയുണ്ടാകും.

English Summary: Supreme Court says strict examination against application for withdrawing case