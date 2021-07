ടിപിആർ പ്രകാരമുള്ള വാരാന്ത്യ ലോക്ഡൗൺ അശാസ്ത്രീയം; വാരാന്ത്യ അടച്ചിടൽ തിരക്കു കൂട്ടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് (ടിപിആർ) അനുസരിച്ചു വാരാന്ത്യ ലോക്ഡൗണും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു വൈറസ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ കാര്യമായി സഹായിക്കില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതലുള്ള ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചു പഠിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ്. ടിപിആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നു പല യോഗങ്ങളിലും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

റോഡിന് ഒരു വശത്തു വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടി ഡി കാറ്റഗറിയും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗണും ആകുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഇളവുകൾ ഏറെയുള്ള എ കാറ്റഗറിയാകുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പരിശോധന ഒരേ നിലയിൽ നടക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ അന്തരമെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാനോ ഇളവുകൾ നൽകാനോ തയാറല്ലെന്നാണു സർക്കാർ നൽകുന്ന സന്ദേശം.

സാമൂഹിക അകലം പ്രധാനം

വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നിശ്ചിത ദിവസം അടച്ചിടുന്നതു കൊണ്ടു പ്രത്യേകിച്ചു ഫലമില്ലെന്ന് ഐഎംഎ കോവിഡ് വാക്സീൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ. എ.വി.ജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിസ്തീർണം അനുസരിച്ച് ഒരേസമയം പ്രവേശിക്കാവുന്നവരുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതു തടയുന്നതിനെക്കാൾ സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കുകയാണു സർക്കാരിന്റെ കടമ. വിവാഹത്തിന് 20 പേർ പങ്കെടുക്കുന്നതു വീടിനകത്തെ ചെറിയ ഹാളിലാണെങ്കിൽ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനാൽ ചടങ്ങു നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണത്തിനനുസരിച്ചാണു പങ്കെടുക്കാവുന്നവരുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വാരാന്ത്യ അടച്ചിടൽ തിരക്കു കൂട്ടും

ആഴ്ചയിൽ നിശ്ചിത ദിവസം കടകൾ അടച്ചിടുന്ന രീതി കേരളത്തിലല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധൻ ഡോ. എൻ.എം. അരുൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശനിയും ഞായറും ലോക്ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ വെള്ളി, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കു വർധിക്കുന്നു. ഇതു സമ്പർക്ക വ്യാപനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ അടച്ചിടുന്നതിനെതിരെയും വിമർശനം ശക്തമായി. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, പൊലീസ്, ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നു. എന്നാൽ 2 ഡോസ് വാക്സീനും സ്വീകരിച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാത്തതിനാൽ തൊഴിലാളികളും കർഷകരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 8 മുതൽ 2 വരെയും 2 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയും ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഫിസുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്നു.

അവലോകന യോഗം ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് സാഹചര്യവും ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയി‍ൽ ഇന്ന് 6ന് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണെങ്കിലും ശനി, ഞായർ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ ഉൾപ്പെടെ നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Experts say weekend lockdown based on TPR not scientific