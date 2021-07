അവരുടെ കാത്തിരിപ്പും സമരവും ഓഗസ്റ്റ് 4ന് രാത്രി വരെ മാത്രം !

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാലാവധി നീട്ടാൻ ഓഗസ്റ്റ് 4ന് മുൻപ് സർക്കാർ പിഎസ്‌സിയോടു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ 493 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ അന്ന് അർധ രാത്രിയോടെ കാലഹരണപ്പെടും. തിങ്കളാഴ്ച പിഎസ്‌സി യോഗം ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും റാങ്ക് പട്ടികകളുടെ കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ അതിനു മുൻപ് നൽകുമെന്ന സൂചന ഇല്ല.

ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രിക്കു മുൻപ് സർക്കാർ തീരുമാനം എടുക്കുകയും പിഎസ്‌സി അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ 493 റാങ്ക് പട്ടികകൾക്കും കാലാവധി നീട്ടി ലഭിക്കൂ. ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികൾ സമരം തുടരുകയാണെങ്കിലും കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യം നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ്സ്(എൽജിഎസ്) റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ 29 വരെ നീട്ടാനുള്ള സംസ്ഥാന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിക്കെതിരെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പിഎസ്‌സി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും. എൽജിഎസ് വിധിയെത്തുടർന്ന് മറ്റു ചില റാങ്ക് പട്ടികകളിൽ ഉള്ളവരും ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കേസുകളിൽ തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല. തിങ്കളാഴ്ച ചേരുന്ന പിഎസ്‌സി യോഗം ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യും.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ പിഎസ്‌സിയുടെ ചട്ടങ്ങളും നടപടി ക്രമങ്ങളും കോടതികൾ ശരിവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പിഎസ്‌സി അധികൃതർ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു റാങ്ക് പട്ടിക മാത്രം നീട്ടാനുള്ള വിധി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും സ്റ്റേ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് പിഎസ്‌സിക്കു ലഭിച്ച നിയമോപദേശം.

4നു റദ്ദാകുന്ന പല റാങ്ക് പട്ടികകൾക്കും പകരമുള്ള പട്ടിക തയാറാക്കുന്ന നടപടി എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിന് മാസങ്ങൾ എടുക്കും. പല ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച നിയമനം ഇതേ വരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാലാവധി 6 മാസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടണമെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആവശ്യം.

English Summary: PSC rank list duration to be over by august four