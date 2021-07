അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിൽ നിയമസഭയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; പൊരിഞ്ഞ പോര്

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ അക്രമക്കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പി.ടി. തോമസിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിൽ ഇന്നലെ സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ നടന്നതു രൂക്ഷമായ വാക്പോര്. നിയമവും രാഷ്ട്രീയവും പരിഹാസവും നിറഞ്ഞ ആ ചർച്ച ഇങ്ങനെ...

∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ: കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ എടുത്ത നടപടി നിയമവിരുദ്ധമല്ല. അസാധാരണമല്ല. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി എടുക്കുന്ന കേസുകൾ പൊതുതാൽപര്യം മുൻനിർത്തി പിൻവലിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകാൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

∙ വി.ഡി.സതീശൻ: സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയ കേസിനെ സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണ്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സുപ്രീം കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ, വിധിയുടെ ഓരോ ഘടകത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.

∙ മുഖ്യമന്ത്രി: ഭരണഘടനയനുസരിച്ചു പാർലമെന്റിനും നിയമസഭകൾക്കും അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കും ചില പ്രിവിലേജുകളുണ്ട്. നിയമനിർമാണ സഭകൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ വഴിയാണു പരിഹരിക്കുക. പൊലീസ് ഇടപെടലും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും സഭയ്ക്കാകെ ഗുണകരമാണോയെന്ന് ആലോചിക്കണം.

∙ സതീശൻ: നിയമസഭയിൽ ആരെയും ഭയക്കാതെ സംസാരിക്കാനും വോട്ടു ചെയ്യാനുമുള്ള പ്രിവിലേജ് മാത്രമാണ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ളത്. പ്രിവിലേജും കുറ്റകൃത്യവും രണ്ടാണ്. ആരു തെറ്റു ചെയ്താലും വിചാരണ നേരിടണമെന്നതാണു നിയമം. വിചാരണക്കോടതി തള്ളിയ കേസിൽ അപ്പീൽ നൽകുന്നതു നിലനിൽക്കില്ലെന്നു പാർട്ടി കുടുംബാംഗമായ അഭിഭാഷക വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. അവരെ സ്ഥലം മാറ്റി. അവർ കാണിച്ച നിയമബോധം പോലും സർക്കാരിന് ഇല്ലാതെ പോയി.

മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാരായ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ്, എം.വിൻസന്റ്, പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ്, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, കെ.ബാബു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, മാത്യു കുഴൽനാടൻ, എ.പി. അനിൽകുമാർ എന്നിവർ. ചിത്രം: മനോരമ

∙ മുഖ്യമന്ത്രി: മുൻപ് തമിഴ്‌നാട്, യുപി, ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡീഷ, തെലങ്കാന, ബിഹാർ നിയമസഭകളിലെ സമാന അക്രമങ്ങളിൽ പൊലീസിനെക്കൊണ്ടു കേസ് എടുപ്പിക്കാൻ അവിടത്തെ സർക്കാരുകൾ തയാറായിട്ടില്ല. ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. സഭയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു എംഎൽഎയുടെ പേരിലും ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുന്ന രീതി പൊതുവേ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

∙ സതീശൻ: എം.വി.രാഘവനെ പണ്ടു നിലത്തിട്ട് സിപിഎം എംഎൽഎമാർ ചവിട്ടിക്കൂട്ടിയ കാര്യം മാത്രം എന്താണു മുഖ്യമന്ത്രി പറയാത്തത്? അതിനു പശ്ചാത്താപമായി മകനു നിയമസഭാ സീറ്റ് നൽകി. അതുപോലെ കെ.എം.മാണിയുടെ മകനെ ഇപ്പോൾ എകെജി സെന്ററിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കോഴ വാങ്ങിയതു മാണി ആണെങ്കിലും നാണക്കേട് കേരളത്തിനാണെന്നാണ് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ ആക്ഷേപിച്ചത്. മാണി കോഴപ്പണം എണ്ണാൻ വീട്ടിൽ യന്ത്രം സൂക്ഷിച്ചെന്നും ആക്ഷേപിച്ചു. ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചവർക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയായി ഇരിക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിക്കു നാണമുണ്ടോ? കേരള കോൺഗ്രസുകാരെ ചേർത്തു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനമാണ്.

∙ മുഖ്യമന്ത്രി: കോടികൾ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ പാമൊലിൻ കേസ് സ്വന്തം ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിൻവലിച്ചെന്നാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ആരെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കാനാവില്ലെന്നും വിചാരണ തുടരട്ടെയെന്നുമായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലീലാവിലാസമായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ.

∙ സതീശൻ: വെറും കോടതി പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലാണു മന്ത്രി കെ.പി.വിശ്വനാഥന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കുറ്റപത്രം നൽകുകയോ വിചാരണ നേരിടണമെന്നു കോടതി പറയുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും എന്തിനാണു നിങ്ങൾ കെ.എം. മാണിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത്? എന്നാൽ, ശിവൻകുട്ടിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

∙ മുഖ്യമന്ത്രി: കോടതി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ കുറ്റക്കാരനായി കാണുകയോ പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മുൻപ് ഒരു വിജിലൻസ് കോടതി പാമൊലിൻ കേസ് മുൻനിർത്തി കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ചപ്പോൾ ആ ജഡ്ജിയെ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ് തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചു. ഒരു വകുപ്പു കൈമാറ്റം കൊണ്ട് പ്രശ്‌നം തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഇന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം പോലുമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

∙ സതീശൻ: പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കയ്യുംകെട്ടി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിനു നല്ല കീഴ്‌വഴക്കമല്ല. ഉദാത്തധാർമികബോധം ഉയർത്തി ശിവൻകുട്ടിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകണം. മുണ്ടും മടക്കിക്കുത്തി ഡെസ്‌കിന് മുകളിലൂടെ നടന്നു പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തിന് എന്തു മാതൃകയാണു നൽകുന്നത്? ഇത് കേരളത്തിന് ഭൂഷണമാണോ?

∙ മുഖ്യമന്ത്രി: നിയമസഭ പരമാധികാര സഭയാണ്. അതിലെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും കസ്റ്റോഡിയൻ സ്പീക്കറാണ്. സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇവിടെ തീരണം. അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് സഭയുടെ പരമാധികാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവണതകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ബന്ധപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ അന്നത്തെ സ്പീക്കർ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തതാണ്.

∙ സതീശൻ: വിചാരണക്കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും വിധി മുഖ്യമന്ത്രി വായിച്ചു നോക്കണം. നിയമത്തിന്റെ ബാലപാഠമെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകില്ലായിരുന്നു. സഭയിലെ കയ്യാങ്കളി ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടതാണ്. ഇത്രയധികം സാക്ഷികൾ ഉള്ള കേസിൽ തെളിവില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വാദിച്ചത്.

English Summary: War of words between Pinarayi Vijayan and V.D. Satheesan