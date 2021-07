ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: നിക്ഷേപകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ല

തൃശൂർ ∙ 300 കോടിയുടെ അഴിമതി നടന്ന കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണം കിട്ടില്ല. പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകാൻ രൂപീകരിച്ച സഹകരണ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഗാരന്റി ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാണു പ്രശ്നം. ഫലത്തിൽ ഈ ബോർഡു കൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്കു കാര്യമായ പ്രയോജനമില്ലാതായി.

തകരുന്ന സംഘങ്ങളിലെ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കാനായി യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് കേരള സഹകരണ വകുപ്പ് ഗാരന്റി സ്കീം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. തകരുന്ന സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ, അതുവരെ നിക്ഷേപകനു സഹായം ലഭിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥ മറികടക്കാനാണ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു അക്കൗണ്ടിനു പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇതിനായി പ്രത്യേക ബോർഡും രൂപീകരിച്ചു. പ്രീമിയമായി സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നു 100 കോടിയോളം ബോർഡ് പിരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ ബോർഡിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നു പ്രതിസന്ധി സംഘങ്ങളെ 2018 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒഴിവാക്കി. ഇതനുസരിച്ച്, ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ പ്രവർ‌ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത സംഘങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിനു മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കൂ.

കരുവന്നൂർ പോലെ 300 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പു നടത്തിയാൽ പോലും സ്ഥാപനം പൂട്ടിയെന്ന ഉത്തരവു വരാതെ നിക്ഷേപകർക്കു ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കില്ല.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കീഴിൽ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അതനുസരിച്ച്, ഒരു നിക്ഷേപകന് ഒരു ബാങ്കിൽനിന്നു 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ താൽക്കാലികമായി നൽകും. പിന്നീട് ബാങ്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്കുമായി ലയിച്ചാൽ മുഴുവൻ നിക്ഷേപ തുകയും നൽകും. അതേ മാതൃകയിൽ രൂപീകരിച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇതും. ഇൻഷുറൻസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനാണ് ഉത്തരവു പുതുക്കിയത്.

പലയിടത്തും സംഘങ്ങൾ തകർന്നതോടെ നിക്ഷേപകർ ഈ തുകയെങ്കിലും കിട്ടാനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അപ്പോഴാണു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വിവരം കോടതിയെ സർക്കാർ‌ അറിയിക്കുന്നത്.

പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവർത്തനം നിർത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

English Summary: Investors of bank under fraud may not get nsurance