എൻട്രൻസ് റാങ്ക്‌ ലിസ്റ്റ് ഉത്തരവില്ലാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത്: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ ഈ വർഷത്തെ കേരള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റ് കോടതിയുടെ തുടർഉത്തരവില്ലാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്നു പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മിഷണറോടു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ നടത്താം. 12–ാം ക്ലാസിലെ മാർക്ക് പരിഗണിക്കാതെ എൻട്രൻസ് മാർക്ക് മാത്രം കണക്കാക്കി ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സാൽവിയ ഹുസൈൻ ഉൾപ്പെടെ ചില വിദ്യാർഥികളും കേരള സിബിഎസ്ഇ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്സ് അസോസിയേഷനും നൽകിയ ഹർജികളിലാണു ജസ്റ്റിസ് പി.ബി. സുരേഷ്കുമാറിന്റെ ഉത്തരവ്.

സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാമെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ വൈകാതെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യം കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. ഹർജി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

പ്രഫഷനൽ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിനു മേയ് 31നു പുറത്തിറക്കിയ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ യോഗ്യതാപരീക്ഷയുടെയും പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെയും മാർക്ക് തുല്യ അനുപാതത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. സിബിഎസ്ഇക്ക് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ മുൻ ക്ലാസുകളിലെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയാണു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ ബോർഡുകളിൽ പഠിച്ചവർക്കു മാർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ തുല്യ മാനദണ്ഡമോ നിലവാരമോ ഉറപ്പാക്കാനാവില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ഹർജി.

English Summary: Do not publish entrance rank list without court order says High Court