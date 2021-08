വിദഗ്ധരുടെ അഭാവം: കൊലയ്ക്കുപയോഗിച്ച തോക്കിന്റെ വിശദ പരിശോധനയ്ക്കു തടസ്സം

കൊച്ചി∙ ആധുനിക പരിശീലനം ലഭിച്ച പരിചയസമ്പന്നരായ ബാലിസ്റ്റിക് വിദഗ്ധരുടെ അഭാവം കാരണം, പി.വി. മാനസ കൊല്ലപ്പെട്ടു 4 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുന്നു. വിചാരണ ആവശ്യം വരുന്ന കേസുകളിൽ ബാലിസ്റ്റിക് വിദഗ്ധന്റെ സാക്ഷി വിസ്താരം ഏറെ നിർണായകമാണ്. പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കൊലക്കേസുകളിൽ തോക്കുകൾ തൊണ്ടി മുതലാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിൽ കുറവാണ്.

മാനസയുടെ കൊലയ്ക്കുപയോഗിച്ച കൈത്തോക്കിന്റെ (പിസ്റ്റൾ) ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി സംശയമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്തവർ തോക്ക് അഴിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തിനു വിലങ്ങുതടിയാവും. വിചാരണ ആവശ്യമാകുന്ന കേസുകളിൽ ആയുധം സംബന്ധിച്ച ബാലിസ്റ്റിക് വിദഗ്ധരുടെ മൊഴികളിലെ പാളിച്ചകൾ പ്രോസിക്യൂഷനു തിരിച്ചടിയാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്.

പ്രഹര ശേഷി കൂടിയ പിസ്റ്റലുകളുടെ നിർമാണത്തിൽ ഇരുനൂറിലേറെ സാങ്കേതിക ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും. ഇതിൽ ഒരോ ഭാഗത്തിന്റെയും ഉപയോഗം, ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയ തോക്കുകളുടെ കൃത്യമായ രൂപരേഖ, ഘടനാമാറ്റത്തിന്റെ അനന്തരഫലം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകേണ്ട ബാധ്യത ബാലിസ്റ്റിക് വിദഗ്ധർക്കാണ്.

മാനസയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ രഖിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ തോക്ക് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ മൊഴികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കൊലനടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്കിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ അഞ്ചംഗ പൊലീസ് സംഘം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ബിഹാറിലേക്കു തിരിക്കുമ്പോഴും തോക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണു പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരുന്നത്.

