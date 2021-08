ജാതിപ്പേരു വിളിച്ചു; കേസെടുത്തില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം

വൈക്കം ∙ കൃഷ്ണൻ കോവിൽ ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി ഉണ്ണി പൊന്നപ്പനെ ജാതിപ്പേരു പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് വൈക്കം എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കു പരാതി ലഭിച്ചെങ്കിലും കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ഇരു കൂട്ടരെയും സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വൈക്കം എസ്എച്ച്ഒ എസ്.ഷിഹാബുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.

ടിവിപുരം ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം ലഭിച്ച് വൈക്കം കൃഷ്ണൻ കോവിലിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ് ഉണ്ണി. അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം നട അടയ്ക്കുന്ന സമയം എത്തിയ ക്ഷേത്ര കലാപീഠം അധ്യാപകൻ ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണു പരാതി.

English Summary: Temple Melshanthi Called in Caste Name, Case Not Registered