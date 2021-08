ഇന്നലെ കാലഹരണപ്പെട്ട റാങ്ക്പട്ടികകൾ: ഇനിയും നിയമനം കിട്ടാവുന്നവർ 1500+

തിരുവനന്തപുരം∙ ആറു മാസം വരെ കാലാവധി നീട്ടിയ 493 പിഎസ്‌സി റാങ്ക് പട്ടികകൾ ഇന്നലെ അർധരാത്രി കാലഹരണപ്പെട്ടു. കാലാവധി നീട്ടിയ ശേഷം എൽഡിസി പട്ടികയിൽ നിന്ന് 1041 പേർക്കും എൽജിഎസിൽ നിന്ന് 981 പേർക്കും ഡ്രൈവർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 215 പേർക്കും നിയമന ശുപാർശ നൽകിയതായി പിഎസ്‌സി ചെയർമാൻ എം.കെ.സക്കീർ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി 11.59 വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് 1500 ലേറെപ്പേർക്കു കൂടി നിയമനം ലഭിക്കാം.

കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ നിയമന ശുപാർശ നൽകുന്നതിനോ തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്നലെ കാലാവധി അവസാനിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള നിയമന ശുപാർശകൾക്കു പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 11.59 വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഒഴിവുകളും കാലാവധി പൂർത്തിയായ റാങ്ക് പട്ടികകളിൽ നിന്നു നിയമിക്കും.നിയമനാധികാരി രാത്രി ഇമെയിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകൾ കൈപ്പറ്റാൻ പിഎസ്‌സിയിൽ സംവിധാനമുണ്ട്.

ഇന്നു മുതലുളള തീയതികളിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മറ്റു പട്ടികകളും റദ്ദാകും. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ അനന്തമായി നീട്ടാതെ അടുത്ത പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പോകുന്നവരെക്കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നാണു നിയമവ്യവസ്ഥ. അതു സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് പിഎസ്‌സിയുടെ ഭരണഘടനാ ദൗത്യം. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നു നിയമനം ലഭിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതി ഉയർന്ന റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി നിയമനത്തിന് അർഹത നേടുന്ന പ്രക്രിയയാണു സിവിൽ സർവീസിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടുന്നതിന് തങ്ങളുടെ കഴിവും ശ്രമവും തുടരണമെന്നും ചെയർമാൻ അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: 1500 rank holders from expired psc list have chances to get appointment