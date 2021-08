14 വയസ്സുകാരിക്കു പീഡനം: പൊലീസ് അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചു

പാമ്പാടി ∙ പീഡനത്തെ തുടർന്നു 14 വയസ്സുകാരി ഗർഭിണിയാവുകയും ഗർഭസ്ഥശിശു മരിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് പൊലീസ്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡിവൈഎസ്പി കെ.എൽ.സജിമോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാമ്പാടി സി.ഐ.യു.ശ്രീജിത്ത്, മണർകാട് സി.ഐ. മനോജ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഏഴംഗ സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും ഡിഎൻഎ ശേഖരിച്ചു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് 25 ആഴ്ച പ്രായമുണ്ടായിരുന്നെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ.മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വിശദമായ മൊഴി പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ‌ കമ്മിറ്റി മുഖേന കൗൺസലിങ് നൽകിയ ശേഷം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് പൊലീസ് തീരുമാനം.

പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവര പ്രകാരം പൊലീസ് ഏതാനും പേരിൽ നിന്നു മൊഴികൾ ശേഖരിച്ചു. കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽപന നടത്തിയിരുന്ന വിദ്യാർഥിനിയെ കാറിൽ എത്തിയ യുവാ‌വ് ‌വഴിയിൽവച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പ്രാഥമിക മൊഴി. വീട്ടിൽ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. വയറു വേദനയെ തുടർന്നു പെൺകുട്ടിയെ മാതാവ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് പരിശോധനയിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

