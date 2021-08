കോവിഡ് മരണങ്ങൾ: പട്ടിക വൈകുന്നത് ഡിഎംഒമാർ കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചതു മൂലമെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർ കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചതിനാലാണു നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനകം കോവിഡ് മരണപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. മരണക്കണക്കിൽ സർക്കാരിനു മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ജൂൺ 14 മുതൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുൻപുള്ള കാലത്തെ കോവിഡ് മരണം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ പരിശോധന നടത്തും. കോവിഡ് മരണം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ലാബ് റിപ്പോർട്ട്, മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ എന്നീ രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇവയിലേതെങ്കിലും ലഭിക്കാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരണം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കും.

ടിപിആർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെ എ,ബി,സി,ഡി വിഭാഗങ്ങളാക്കിയതു ഫലപ്രദമായിരുന്നു. കോവിഡ് വന്നു പോയവർക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് വരുന്നതിന്റെ നിരക്ക് കുറവാണ്. എന്നാൽ വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കു കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതിന്റെ നിരക്ക് കൂടുതലാണെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

ജൂലൈ 28 വരെ സംസ്ഥാനത്തിനാകെ 1,76,16,470 ഡോസ് വാക്സീനാണു ലഭ്യമായത്. ഇതിൽ 12,04,960 ഡോസ് കോവിഷീൽഡും 1,37,580 ഡോസ് കോവാക്സിനും സംസ്ഥാനം വാങ്ങിയതാണ്. 1,46,06,290 ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീനും 16,67,640 ഡോസ് കോവാക്സിനും കേന്ദ്രം നൽകിയതാണ്. 37.86 ശതമാനം പേർക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 16.28 ശതമാനം പേർക്കു രണ്ടാം ഡോസും കേരളം നൽകി. ഇതു ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Veena George's statement in Kerala Assembly on COVID Death in Kerala