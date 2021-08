കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി: കേരളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികൾ 14.10 ലക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 30 വരെ 14.10 ലക്ഷം പേരാണ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിലൂടെ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയതെന്നു കേന്ദ്രം ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം പേർ മടങ്ങിയെത്തിയതും കേരളത്തിലാണ്. രാജ്യത്താകെ മടങ്ങിയെത്തിയവരുടെ 25.21% കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്.

ഹൈബി ഈഡന്റെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറിന്റെ മറുപടി. മിഷന്റെ ഭാഗമായി 12,076 വിമാന സർവീസുകളാണ് എയർ ഇന്ത്യ നടത്തിയതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റിടങ്ങളിൽ മടങ്ങിയെത്തിയവരുടെ കണക്ക്

∙ ഡൽഹി– 13.35 ലക്ഷം

∙ മഹാരാഷ്ട്ര– 5.89 ലക്ഷം

∙ തമിഴ്നാട്–5.64 ലക്ഷം

∙ ഉത്തർപ്രദേശ്– 3.67 ലക്ഷം

∙ കർണാടക–3.66 ലക്ഷം

∙ തെലങ്കാന–3.65 ലക്ഷം

∙ ഗുജറാത്ത്– 1.39 ലക്ഷം

∙ പഞ്ചാബ്– 1.16 ലക്ഷം

ഏറ്റവുമധികം ആളുകളെത്തിയത് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്

∙ യുഎഇ– 25.44 ലക്ഷം

∙ സൗദി അറേബ്യ–4.79 ലക്ഷം

∙ യുഎസ്എ–3.97 ലക്ഷം

∙ ഖത്തർ–3.67 ലക്ഷം

∙ ഒമാൻ–3.29 ലക്ഷം

∙ കുവൈത്ത്–2.2 ലക്ഷം

∙ യുകെ–1.9 ലക്ഷം

∙ മാലദ്വീപ്–1.22 ലക്ഷം

