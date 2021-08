സ്വർണക്കടത്തിന് കോൺസൽ ജനറൽ വിദേശ വനിതകളെ ഉപയോഗിച്ചെന്നു സ്വപ്ന

കണ്ണൂർ∙ വിദേശ വനിതകളെ ഉപയോഗിച്ചു തിരുവനന്തപുരം യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ കോൺസൽ ജനറൽ ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽസാബി കേരളത്തിലേക്കു സ്വർണക്കടത്തു നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു ഡോളർ കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നയുടെ മൊഴി. അൽസാബി 3 തവണ സ്വർണം കടത്തിയതായി അറിയാമെന്നും സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്. കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതിയായ പി.എസ്. സരിത്തിന്റെ മൊഴിയിലും ഇക്കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നെന്നു ഡോളർ കടത്തു കേസിലെ പ്രതികൾക്കു നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു.

സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന്:

‘മൊറോക്കോ, ഈജിപ്ത്, യുഎഇ സ്വദേശികളായ 3 വനിതകൾ കോൺസൽ ജനറലിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണു സ്വർണം കടത്തിയത്. യാസ്മിൻ അലി ബക്രി എന്നാണ് ഈജിപ്തുകാരിയുടെ പേര്. ഇവർ ഒരു തവണ കൂടി സ്വർണവുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊരാൾ, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ വൈകിയപ്പോൾ, ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽസാബി വല്ലാതെ ക്ഷോഭിച്ചു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ പുറത്തെത്തിക്കണമെന്നും ബാഗേജുകൾ പെട്ടെന്നു ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നും ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽസാബി നിർദേശിച്ചു.

കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ളവർക്കു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കാനും പെട്ടെന്നു പുറത്തിറങ്ങാനും എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എം. ശിവശങ്കറിനോടു ചോദിക്കാൻ കോൺസൽ ജനറൽ നിർദേശിച്ചു. കോൺസൽ ജനറലിന്റെ കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകാനായിരുന്നു ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദേശം. കത്തു നൽകിയതിനു ശേഷമാണു കോൺസൽ ജനറലിന് ‘എക്സ്’ കാറ്റഗറി സുരക്ഷ നൽകിയതും സുരക്ഷാഭടന്മാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയതും.

സ്വപ്ന സുരേഷ്

നിയമവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ, കോൺസൽ ജനറൽ കുറച്ചധികം മുൻകരുതലെടുക്കാറുണ്ട്. എന്നെയും സരിത്തിനെയും അടിക്കടി വിളിക്കുകയും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു പെട്ടെന്നു പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തോയെന്നു തിരക്കുകയും ചെയ്യും. ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽസാബിയും ഖാലിദ് അലി ഷൗക്രിയും ഇന്ത്യയിലേക്കു സ്വർണക്കടത്തു നടത്തിയെന്നു സരിത്തിന്റെ മൊഴിയിലുമുണ്ട്.

‘സ്വർണക്കടത്തിനുപയോഗിച്ച വിദേശവനിതകളുടെ വിശദാംശങ്ങളോ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പിയോ ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽസാബി നൽകാറില്ല. ഒരു തവണ, ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽസാബിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം വിദേശവനിതയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബാഗേജിനു പതിവിലധികം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. ബാഗേജിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണെന്നും ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു നിർദേശം. ഭക്ഷണ സാധനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, പതിവു പോലെ തെർമോകോൾ ബോക്സിലാണയക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മറ്റൊരു തവണ, ഒരു വിദേശവനിത ബാഗുമായി എനിക്കൊപ്പം കോൺസൽ ജനറലിന്റെ വസതിയിലേക്കു വന്നിരുന്നു. ഇതിൽ, സ്വർണമാണെന്നാണു സംശയിക്കുന്നത്.’ സരിത്തിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.

ഒരു തവണ ഖാലിദ് അലി ഷൗക്രി കൊണ്ടുവന്ന, ബില്യാഡ്സ് ‘ക്യൂ’വിന്റെ പിടി ഭാഗത്തു സംശയം തോന്നി വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കാർഗോ ആണെന്നു പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു പരിശോധന ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീടൊരിക്കൽ, ബില്യാഡ്സ് ‘ക്യൂ’ വാങ്ങാനായി സ്വപ്ന ഡൽഹിയിൽ പോയിരുന്നു. ക്യൂവിന്റെ പിടിക്കകത്തു സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണു സംശയം.’

English Summary: More Revelations by Swapna and Sarith in Kerala Dollar Smuggling Case