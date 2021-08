തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കെഎഎസ്) റാങ്ക് പട്ടിക നവംബർ ഒന്നിനു നിലവിൽ വരുമെന്ന് പിഎസ്‌സി ചെയർമാൻ എം.കെ.സക്കീർ അറിയിച്ചു. എൽഡിസി ഫൈനൽ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഡിസംബറോടെ പുതിയ എൽഡിസി, എൽജിഎസ് റാങ്ക് പട്ടികകൾ നിലവിൽ വരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

രേഖകളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാർഥി നേരിട്ടു ഹാജരാകണമെന്ന നിബന്ധനയിൽ കോവിഡ് കഴിയുന്നതു വരെ ഇളവു നൽകും. വിദേശത്തുള്ളവർക്കും ഹാജരാകാൻ ഗുരുതര പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്കും പകരം ആളെ ചുമതലപ്പെടുത്താം. ആ സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർഥി വിഡിയോ കോളിലൂടെ ഹാജരാകണം. കോവിഡ് കാലത്തു പിഎസ്‌സി 100% ഹാജർ നടപ്പാക്കുകയും കൃത്യമായി നിയമന ശുപാർശ നൽകുകയും ചെയ്തു. 2020 മാർച്ച് മുതൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ 30,000 പേർക്കു നിയമന ശുപാർശ നൽകി. തപാൽ മാർഗം അയച്ചാലുള്ള താമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു മൊബൈൽ സന്ദേശമായി അറിയിക്കുകയാണ്.

നിയമന ശുപാർശയ്ക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗവും ഇൻസ്പെക്‌ഷനായി മറ്റൊരു വിഭാഗവും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷം എണ്ണൂറോളം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളാണു പിഎസ്‌സി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാ പട്ടികയിലെയും ഉദ്യോഗാർഥികൾ പിഎസ്‌സിക്കു തുല്യരാണെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും മാത്രമായി ആനുകൂല്യം നൽകാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധിക്കു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളും തങ്ങൾക്കു ലഭിക്കണമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് അതു ലക്ഷ്യമിട്ട് പരീക്ഷയെഴുതുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അവസരം നിഷേധിക്കലാണ്. ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതിയ 30 ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗാർഥികളെയും കൂടി എല്ലാവരും ഓർക്കണം.

എൽഡി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയുടെ 2012 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട 56,807 പേരിൽ നിന്ന് 11830 പേർക്കാണു നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത്(20.82%). 2015ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട 48687 പേരിൽ 11452 പേർക്കു നിയമന ശുപാർശ നൽകി (23.52%). എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ എൽഡിസി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട 35631 പേരിൽ 10434 (29.28%) പേർക്കാണു കഴിഞ്ഞ 30 വരെ നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത്. ഇനി 1401 ഒഴിവുകളിൽ കൂടി നിയമന ശുപാർശ നൽകാനുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ്.

എൽജിഎസ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്ന് 7090 നിയമന ശുപാർശ നൽകി. ഇത് ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നു വേർപെട്ടു പോയ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ്/പിഎസ്‌സി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലെ ഏകദേശം 700 ഒഴിവുകൾ കൂടാതെയാണ്. 981 ഒഴിവുകൾ കൂടി നിയമനത്തിനു ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതു കൂടിയാകുമ്പോൾ 8071 ആകുമെന്നും ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: PSC cannot decide deadline limit of ranklist, says chairman