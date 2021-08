മരംമുറി കേസ്: നിസ്സാര വകുപ്പുകൾ മാത്രം ചുമത്തിയതെന്തിനെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരംമുറിയിൽ നിസ്സാര വകുപ്പുകൾ മാത്രം ചുമത്തി കേസെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം. മോഷണക്കുറ്റം ഉൾപ്പെട്ട കേസുകളിൽ പോലും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ കാരണവും ആരാഞ്ഞു. അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച്, തൃശൂരിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനായ ജോർജ് വട്ടുകുളം നൽകിയ ഹർജിയിൽ വാദത്തിനിടെയാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിൽ നിന്നു വിമർശനമുണ്ടായത്.

കർഷകരും പട്ടിക വർഗക്കാരും ഉൾപ്പെടെ കേസിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പലരും കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. അനധികൃത മരംമുറിയുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചതു റോജി അഗസ്റ്റിനാണെന്നും റോജിയെയും 2 സഹോദരന്മാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്ത് പത്രികയിൽ വിശദീകരിച്ചു. മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിലെ അന്നത്തെ വില്ലേജ് ഓഫിസർ, സ്പെഷൽ വില്ലേജ് ഓഫിസർ എന്നിവരും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ അന്വേഷണമാണു നടക്കുന്നതെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചു.

മുഖ്യപ്രതികളെ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി വിമർശനത്തിനു മുതിർന്നിരുന്നു. കേസ് വിവരങ്ങൾ ഇനം തിരിച്ച് അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണു സർക്കാരിന്റെ പത്രിക. കേസ് 9നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

